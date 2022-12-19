أمين اتحاد خبراء البيئة العرب: اتفاقيات المناخ تحاول تخفيف الضرر على التنوع البيولوجي

قال الدكتور مجدي علام، أمين اتحاد خبراء البيئة العرب، إن هناك 3 اتفاقيات دولية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمناخ، رغم أن كل اتفاقية لها سكرتارية منفصلة ومقر منفصل عنها، وهي اتفاقية مكافحة التصحر وهي اتفاقية هامة للغاية، واتفاقية حماية التنوع البيولجي الذي يتسبب في ضرر التصحر، ثم اتفاقية المناخ التي يتسبب تغير المناخ في التأثير على التنوع البيولوجي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم على شاشة dmc، أن الاتفاقيتين الخاصتين بالتصحر وتغير المناخ تحاولان تخفيف الضرر الواقع على اتفاقية حماية التنوع البيولوجي.

وتابع: «التنوع البيولوجي مرتبط بـ الأرض والمياه والهواء، ودونهم لن يكون هناك تنوع بيولوجي، فعندما تختفي السلحفاه البحرية من الشواطئ لأن الطحالب في المياه بدأت في الانقراض، فبالتالي السلحفاه لن تجد طعاما، فعندما نرمي أكياس البلاستيك في البحر تأتي السلحفة وتظن أن الكيس البلاستيك قنديل البحر فتموت، وتبدأ في الانقراض، كما أن هناك 85 نوعا من الأحياء والنباتات على مستوى العالم».

واستطرد: «المنظمة الخاصة بالتنوع البيولوجي تخرج النشرة الحمراء كل عام، وتحدد كل عام الأنواع المهددة بالانقراض، والدول ملتزمة بإعادة هذه الأنواع مرة أخرى سواء بحمايتها أو باستمرار تكاثرها».