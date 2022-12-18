وزيرة البيئة بالكونغو في جولة بمزارع المحلة: مبهورة بتكنولوجيا الري

تحرص مصر على تصدير خبراتها للدول الأفريقية الشقيقة والتعاون معها في كل المجالات خاصة في مجال الزراعة، وأجرت إيف بازيبا ماسودي، نائبة رئيس مجلس الوزراء الكونغو ووزير البيئة، جولة بمزارع المحلة، قائلا: «أنا منبهرة للغاية».

يوجد في مصر الكثير من الخيرات

وأضافت «ماسودي»، خلال لقاء ببرنامج «زووم أفريقا»، المذاع على قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية سالي عاطف، أن الجميع يعرف أن مصر بلد صحراوي وتملك من الموارد المائية نهر النيل، ويمكن أن تجد بها الكثير من الخيرات من طعام وخضروات وفواكه، متسائلة: «ماذا يفعلون ليحصلوا على هذه الأشياء؟».

وتابعت: «لهذا السبب جئت إلى هنا، وأبهرتني التكنولوجيا الجديدة للري، أظن أن في الري الذكي هنا يستخدمون أيضا وربما يزرعون البطاطس وجميع المحاصيل باستخدام تلك التكنولوجيا».

وواصلت: «لكن في الكونغو نحتاج إلى اعتماد هذه التكنولوجيا، لأننا الآن نكافح ضد تغير المناخ، إذ ننتظر المطر ومن دونه لا يمكننا زراعة أي محصول، وحين نكون في الغابة يجب أن نقطع الحطب لإشغال النار، ولكن الآن بما أن غابات الكونغو تمثل أحد الحلول التي ستحدث تغييرا يجب علينا الحفاظ عليها وعدم قطع أشجارها لإشعال النيران مرة أخرى».

جئنا لنتعلم من المزارعين المصريين

واستكملت: «لذا جئت إلى هنا لنتعلم من المزارعين المصريين ونتعاون مع الحكومة المصرية، واستقبلنا بعض المزارعين في الكونغو، والآن ها أنا هنا لزيارتهم، وأظن أنه من الرائع تبادل هذه التجارب الناجحة، فالكونغو لديها ماء لكن لا تعرف كيف تستفيد منه».

وأردفت: «في الري، نمتلك نهر الكونغو والعديد من الأنهار، لكننا لا نعرف كيفية استخدامها بشكل صحيح في الزراعة، أما هؤلاء الذين لا يملكون أنهارا ربما يستخدمون المياه الجوفية أو لديهم أيضا نهر يستخدمون مياهه في الزراعة لهذا السبب جئت إلى هنا وانبهرت بهذه الخبرات».