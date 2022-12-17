وزيرة البيئة: مفاوضات لإنشاء صندوق عالمي مستقل للتنوع البيولوجي

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع وزيرة الدولة للبيئة والغذاء والشؤون الريفية بالمملكة المتحدة تيريز كوفي، ضمن سلسلة لقاءاتها الثنائية على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي COP15 بكندا، وناقشت الوزيرتان النقاط الخلافية بين عدد من الدول في مفاوضات الإطار العالمي للتنوع البيولوجي المنتظر صدوره عن المؤتمر، وخاصة الجزء المتعلق بإنشاء صندوق عالمي لتمويل التنوع البيولوجي.

أهمية وجود صندوق عالمي مستقل للتنوع البيولوجي

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن المفاوضات أظهرت أهمية وجود صندوق عالمي مستقل للتنوع البيولوجي، واعتبرتها فكرة جيدة كآلية تمويلية ستسهم في تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، ورفع الطموح به، مما يتطلب كيانا مستقلا يعمل على تحقيق الأهداف الطموحة لهذا الإطار بتمويلات جديدة.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن تمسك بعض الدول بالاستمرار في العمل من خلال مرفق البيئة العالمي «GEF» كآلية تمويلية حالية، يتطلب النظر لعدد من الاعتبارات، ومنها خلق نافذة مستقلة لتمويل التنوع البيولوجي تحت مظلة مرفق البيئة العالمي، تكون ذات إطار حاكم يتيح التوازن في عملية صنع القرار بين الدول النامية والمتقدمة، ويتيح إمكانية الوصول للتمويل بمعايير عادلة تتناسب مع التزامات الدول لتنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، والإبلاغ المباشر لمؤتمر التنوع البيولوجي، موضحة أنه ستجري مناقشة إنشاء صندوق عالمي للتنوع البيولوجي خلال 2023-2025، بشكل أكثر تفصيلا يشمل نظم الرقابة والإبلاغ وبناء القدرات.