رامي صبري يكشف عن برومو ألبومه الجديد.. ويعلن طرحه غدا

كشف الفنان رامي صبرى عن برومو ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم «معايا هتبدع»، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام، كما أعلن موعد طرحه.

وشارك الفنان رامي صبرى جمهوره، برومو مدته دقائق؛ يتضمن جزءا سريعا من مجموعة من أغاني الألبوم، وعلق عليه: «إعلان ألبوم رامي صبري الجديد معايا هتبدع بكره على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية».

موعد طرح ألبوم رامي صبرى

يذكر أن ألبوم رامي صبرى الجديد يتضمن 8 أغنيات يجري طرحها بشكل منفصل ابتداء من 20 ديسمبر الجاري وحتى 6 يناير، وذلك حسبما كشف من خلال منشور عبر صفحته الخاصة.

وكشف تفاصيل الأغاني التى يتضمنها الألبوم، وهي معايا هتبدَّع، كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع ومكس وماستر طارق توكل، ويجري طرحها 23 ديسمبر.

أما عن ثاني أغنية فهي «يمكن خير» من كلمات أحمد علي موسى، وألحان رامي صبري، وتوزيع ومكس وماستر طارق توكل، ويجري طرحها 25 ديسمبر، وثالث أغنية «لمابيوحشني» كلمات أحمد علي موسى، وألحان رامي صبري، توزيع مكس ومستر طارق توكل، ويطرحها 27 من الشهر نفسه.

أما عن رابع أغنية فهي بعنوان إحنا في حتة تانية، كلمات محمد القياتي وألحان رامي صبري، توزيع مكس وماستر طارق توكل، وتطرح 29 ديسمبر، وخامس أغنية «حبينا»، كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع مكس وماستر طارق توكل، ويجري طرحها 31 ديسمبر.

أما عن سادس أغنية فهي «أنت الأصل»، كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي وتوزيع مكس وماستر تميم، ويجري طرحها 2 يناير 2023، وفيما يخص سابع أغنية فهي بعنوان «بتفتكرني» كلمات تامر حسين وألحان أحمد حسين وتوزيع مكس وماستر طارق توكل، ويجري طرحها 4 يناير 2023.

كما كشف رامي صبري تفاصيل الأغنية الأخيرة في الألبوم، وهي «فاكر نفسك هدية، كلمات أحمد علي موسى، ألحان مدين توزيع مكس وماستر جلال حمداوي، ويجري طرحها 6 يناير.