رامي صبري يستعد لإحياء حفلين بليلة رأس السنة 2023

أعلن الفنان رامي صبري، استعداده لإحياء حفلين غنائيين، 31 ديسمبر الجاري، بأحد الفنادق في القاهرة.

حفلات رامي صبري برأس السنة

ونشر رامي صبري، البوستر الرسمي للحفلين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليه قائلًا: «حفلات رأس السنة 2023، حفل جراند نايل تاور، وحفل كراون بلازا، يوم السبت 31 ديسمبر»، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة من ألمع أغانيه التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها.

ألبوم رامي صبري الجديد

وكان رامي صبري أعلن عن تفاصيل ألبومه الجديد منذ يومين عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلا: «تفاصيل ألبومي الجديد معايا هتبدَّع يوم 20 ديسمبر 2022، الألبوم 8 أغان هيتم طرحها على يوتيوب وكل المنصات الموسيقية من يوم 20 ديسمبر حتى يوم 6 يناير، تم تصوير فيديو كليب واحد بفكرة جديدة لأغاني الألبوم كله مع المخرج الرائع فادي حداد في لبنان، الألبوم من إنتاج شركتي R Music وتوزيع شركة Arpu+ اشتغل في الألبوم مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين المتميزين جدا وتعبوا معايا جدا عشان نعمل حاجة قوية ومختلفة، في الألبوم 3 أغاني من ألحاني».

تحقيق أغنية أنتي جنان 6 ملايين مشاهدة

يذكر أن رامي صبري احتفل عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بتحقيق أغنيته الجديدة «أنتي جنان» 6 ملايين مشاهدة على اليوتيوب بعد 5 أسابيع من طرحها، عن طريق نشره الأغنية، وعلق عليها: «أنتي جنان تتخطى حاجز الـ6 ملايين مشاهدة على اليوتيوب وترند للأسبوع الخامس على التوالي».