رامي صبري يكشف تفاصيل ألبومه الجديد «معايا هتبدع»: به 8 أغان

كشف الفنان رامي صبري، تفاصيل أحدث ألبوماته «معايا هتبدع» الذي سيطرح قريبا.

ونشر رامي صبري عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، البوستر الدعائي للأغنية وعلق عليها قائلا: «تفاصيل ألبومي الجديد معايا هتبدَّع يوم 20 ديسمبر 2022، الألبوم 8 أغان هيتم طرحها على يوتيوب وكل المنصات الموسيقية من يوم 20 ديسمبر حتى يوم 6 يناير».

وتابع: تم تصوير فيديو كليب واحد بفكرة جديدة لأغاني الألبوم كله مع المخرج الرائع فادي حداد في لبنان، الألبوم من إنتاج شركتي R Music وتوزيع شركة Arpu+ اشتغل في الألبوم مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين المتميزين جدا وتعبوا معايا جدا عشان نعمل حاجة قوية ومختلفة، في الألبوم 3 أغاني من ألحاني».

أغاني ألبوم معايا هتبدع

أول أغنية "معايا هتبدَّع " كلمات وألحان "عزيز الشافعي" توزيع ومكس وماستر "طارق توكل"، هيتم طرحها يوم 23 ديسمبر.

تاني أغنية "يمكن خير" من كلمات "أحمد علي موسى" وألحان "رامي صبري" توزيع ومكس وماستر "طارق توكل" هيتم طرحها يوم "25 ديسمبر".

تالت أغنية: "لمابيوحشني" كلمات "أحمد علي موسى" ألحان "رامي صبري" توزيع مكس ومستر "طارق توكل" وهيتم طرحها يوم 27 ديسمبر.

رابع أغنية: إحنا في حتة تانية كلمات "محمد القياتي" ألحان "رامي صبري" توزيع مكس وماستر "طارق توكل" وهيتم طرحها يوم 29 ديسمبر.

خامس أغنية "حبينا" كلمات "تامر حسين" ألحان "مدين" توزيع مكس وماستر "طارق توكل" وهيتم طرحها "31 ديسمبر".

سادس أغنية "أنت الأصل" كلمات "تامر حسين" ألحان "عزيز الشافعي" وتوزيع مكس وماستر "تميم" وهيتم طرحها يوم 2 يناير 2024.

سابع أغنية "بتفتكرني" كلمات "تامر حسين" ألحان "أحمد حسين" توزيع مكس وماستر "طارق توكل" وهيتم طرحها يوم "4 يناير 2024".

الأغنية الأخيرة في الألبوم: "فاكر نفسك هدية " كلمات "أحمد علي موسى" ألحان "مدين" توزيع مكس وماستر "جلال حمداوي" وهيتم طرحها "6 يناير" تم تصوير الفوتوغرافي للألبوم في لبنان مع المصور المبدع محمود عبد السلام.