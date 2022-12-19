رئيس «قناة السويس» لـ قناة الحياة: صندوق الهيئة يدبر الأموال لأي ظروف طارئة

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن العالم يشهد متغيرات متعددة منها الأزمات والكوارث التي تتطلب الاستعداد لها مبكرا، لافتا إلى أن مشروعات قناة السويس لها جدوى اقتصادية كبيرة، وسيتولي صندوق الهيئة الذي وافق عليه البرلمان اليوم تدبير مبالغ مالية لأي ظروف طارئة.

الهيئة ملتزمة بسداد نصيب الدولة

وأوضح «ربيع» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الهيئة ملتزمة بسداد نصيب الدولة وزيادته سنويا، على أن يقوم الصندوق على الفائض من الهيئة، لافتا إلى أن أصول قناة السويس تابعة للدولة ولا يمكن الاقتراب منها، ولكن المستهدف هو التعامل بأصول صندوق الهيئة، وهو ما ناقشه مجلس النواب اليوم وتم توضيحه للنواب.

نظام هيئة قناة السويس

جدير بالذكر أن مجلس النواب وافق خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس على أن تؤخذ الموافقة النهائية في جلسة تالية.