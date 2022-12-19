تفاصيل افتتاح مدينة زويل وإنشاء متحف للراحل في المدينة لعرض جوائزه

كشف الدكتور محمود عبدربه، المدير التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر، تفاصيل إنشاء المدينة لمتحف باسم الراحل الدكتور أحمد زويل، لعرض كافة جوائزه والأوسمة التي حصل عليها و مقتنياته بها، بعد الحصول على الموافقة من الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعدما تقدمت زوجته بطلب للمدينة و تمت الموافقة عليه من قبل مجلس امناء المدينة، ليتم انشاء المتحف بالمركز الثقافي للمدينة.

تصميمات المتحف

وأضاف المدير التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى الانتهاء من كافة التصميمات الخاصة بالمتحف بالتنسيق مع إحدي الجهات المعنية، مشيرا إلى أنه جرى الحصول على الموافقات، وتبرع زوجة الراحل بكل المقتنيات، مضيفًا أن وزير التعليم العالي وافق علي مخاطبة وزارة الخارجية بشأن استعادة بعض المقتنيات وعرضها بالمتحف فور الانتهاء من اعمال الانشاء للمتحف.

السعة الاستيعابية للمدينة

وعن الاستعدادات لافنتاح المدينة بالكامل، أوضح عبدربه أنها في انتظار الافتتاح الرئاسي لها بالكامل، مضيفًا أنه سيم افتتاح جميع المراحل الخاصة بها، موضحا أنه بعد الافتتاح مستهدف أن يتم الوصول للأعداد المقررة للمدينة والمقدرة بـ10 آلاف، وهي السعة الاستعابية بالكامل للمدينة.