السيسي عن مدينة زويل: تكلفت 3.5 مليار جنيه.. والعالم الراحل تبرع بـ500 مليون

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العالم الكبير الراحل أحمد زويل قد ذهب إليه في إحدى المرات وطلب منه بناء مدينة زويل للعلوم في مدينة السادس من أكتوبر، حيث شدد على أن تقوم بأعمال البناء الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، «جالي في 2014 وقالي عايز أعمل مدينة علمية وأنا همولها وعايز الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تبنيها، جمعت 500 مليون جنيه مني ومن التبرعات».

تفاصيل إنشاء مدينة زويل

وأضاف «السيسي» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «التاسعة»، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أنه في أعقاب ذلك أحضر الرسومات الخاصة بالمشروع من أجل أن تقيمها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، «جابلي الرسومات والهيئة قيمت الرسومات بـ3.5 مليار جنيه، وقلت له يا دكتور أحمد هتقدر تجبلي الفلوس قالي طبعا، وبعدين توفي وكملتها ومحدش إداني حاجة، وكل حاجة ليها التزامتها».

واستطرد: «أنا خلصت جامعات تكفي لحد 20 سنة جايين، وعملت كده لأني لقيت فكرة وجريت عليها وعملتها».