«مصر الحلوة».. روفان ابنة دمياط اخترعت جهازا لفصل المعادن عن البلاستيك

استطاعت روفان أيمن المنسي، صاحبة 14 عاما، والطالبة بالصف الثاني الإعدادي، إلى التوصل إلى اختراع جهاز smart dustbin، يفصل مكونات القمامة وفصل المعادن عن المواد البلاستيكية والورق وباقى المخلفات عن بعضها، حيث يشعر بحركة اليد ليتم فتحة أتوماتيكيا، وعند وضع القمامة بداخله يتم فصل مكوناته تلقائيا ويعطي إنذارا عند امتلائه على جهاز الهاتف المحمول، حيث يرسل رسالة يقول إنه تم الامتلاء ويعمل الجهاز أيضا بالطاقة الشمسية لأنها نظيفة وغير مكلفة لأنها طاقة متجددة يوميا لا تحتاج إلى كهرباء أو شحن.

الجهاز يوفر للدولة المعادن

وتقول روفان، لـ«الوطن»، إنه يمكن استخدام الجهاز في المدارس والجامعات والمنشآت الحكومية والخاصة والقرى السياحية والأماكن العامة والاستفادة القصوى من المعادن والمواد المفيدة الملقاة وإعادة تدويرها ويعمل أيضا على توفير الدولة الكثير من المعادن لتدخل في أهم الصناعات الثقيلة والبسيطة.

تشجيع البحث العلمي

وتضيف دكتورة إيناس عبد اللطيف غزى، المشرفة على المشروع لـ«الوطن»، أنها دائما كانت تشجع روفان للمواصلة بين الاختراع والدراسة وبدأ ذلك بحبها للساينس وبدأت روفان بالابتكار والاختراع وكانت ترجع لي عندما تحتاج إلى أشياء تخص المادة العلمية ودائما كنت بدعمها وأثناء تدريس الساينس لازم يكون فيه تحفيز على البحث العلمى، وأكملت روفان الإختراع وتقدمت به حاليا لمسابقة إيسف الدولية.

بداية حب روفان للاختراعات

وتروى والدة روفان لـ«الوطن»، أن بداية حب ابنتها للاختراعات بدأ من الحضانة عندما أعطتها مدرسة العلوم قانون الجاذبية الأرضية وروت لها قصة التفاحة وقانون الحركة والدفع وتضيف والدة روفان أنها حاولت كثيرا إدخالها فى مسابقات ولكنها لم تقبل لصغر سنها ولكن عند دخولها المرحلة الإعدادية بدأت بالإهتمام بها بأخذ كورسات فى الكيمياء والفيزياء وحضور ندوات ومحاضرات بكليات العلوم وتتمنى أن تدعمها الدولة فى الإختراعات.