ضبط 5 أشخاص بتهمة تبييض 120 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات في دمياط

أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 5 أشخاص، لقيامهم بغسل 120 مليون جنيه متحصلة من الاتجار في المواد المخدرة بمحافظة دمياط.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، منهم اثنان محبوسان احتياطياً على ذمة عدد من القضايا، وجميعهم مقيمون بمحافظة دمياط، لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.

غسل أموال

كما قام المتهمون بمحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وكذا إيداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .

وقُدرت الممتلكات بمبلغ 120 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.