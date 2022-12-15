باحث مصري بجامعة ستانفورد لـ«مصر تستطيع»: زوجتي لديها نفس الفكر في البحث العلمي

قال الدكتور أحمد العبد، باحث في قسم الكيمياء الهندسية جامعة ستانفورد الأمريكية، إنه تزوج وعمره 26 عاما وأنجب ابنته آسيا، و«البنت دايما بتكون قريبة من والدها، عن الولاد، وتزوجت بقصة حب بدأت من الكلية، وتزوجت من ابنة خالتي التي كانت معي في الكلية وتصغرني بثلاثة أعوام».

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع» الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة «dmc»، «اهتماماتنا قريبة من بعض وشبه بعض، وعندنا نفس الفكر في البحث العلمي، وأقدر أوصفه بعقل وصل لقلب».

وتابع: «أول هدية قدمناها لبنتنا كانت كتاب، وظروف شغلي صعبة جدا، وأيام بفضل في المعمل في كوريا 16 ساعة، وزوجتي متفهمة الوضع جدا، وسمينا بنتنا آسيا نسبة إلى اسم السيدة آسيا من القرآن وتصادف أنها ولدت في كوريا الجنوبية، أي في قارة آسيا، عشان إحنا مصريين مسلمين وأسميناها باسم يربط بين كل شيء».

وأكد أن قسم الكيمياء بجامعة طنطا به أساتذة في غاية القوة، «أساتذتي علموني إزاي أفكر وأراسل الجامعات برا، ولما جاتلي المنحة لكوريا اخترتها لأنها كانت تهتم بالهندسة الكيميائية، وده كان حلم إني أدخل هندسة من الثانوية العامة وأكمل هندسة كيميائية، لكن مجموعي مجابش، ودخلت علوم كيمياء والحياة لم تتوقف وقدرت أكمل».