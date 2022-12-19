«اقتراحات النواب» توافق على منح عضويات مجانية بمراكز الشباب للمتفوقين دراسيا

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، بشأن عمل عضويات مجانية بالأندية ومراكز الشباب لطلاب المدارس والجامعات المتفوقين دراسيا.

وقال النائب محمد رضا البنا، عضو مجلس النواب، إن الهدف من الاقتراح تكريم ودعم الطلاب المتفوقين دراسيا في المدارس والجامعات في محافظة القاهرة، بعمل عضويات مجانية لهم في الأندية ومراكز الشباب، وذلك من شأنه تحفيز وتشجيع الطلاب على التفوق وإحساسهم بالتقدير اللازم من قبل الدولة، وتشجيع ممارسة الرياضة.

وأضاف البنا، أن الشباب يحظى بدعم واهتمام كبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحرص على دعمهم وتمكينهم، وهذا الاقتراح يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية بتوفير الدعم والرعاية اللازمة لطلابنا، ومنح عضوية مجانية للمتفوقين في مراكز الشباب والأندية ستكون خطوة إيجابية تشجع الطلاب والنشء على التفوق والتميز في كل المراحل التعليمية.

مراكز الشباب والأندية

وتوافق ممثل وزارة الشباب والرياضة مع المقترح، وقال إن لائحة مراكز الشباب الحالية لا تسمح بالعضويات المجانية حتى ذوي الاحتياجات الخاصة تكون بتخفيض، ومراكز الشباب تسمح بتواجد الطلاب وممارسة الأنشطة الرياضية، مستطردا: «حاليا بصدد تعديل لائحة مراكز الشباب وسيؤخذ هذا الاقتراح في الاعتبار بأن تكون هناك عضويات للمتفوقين دراسيا».

وقال الدكتور محمد حسانين، ممثل وزارة التعليم العالي، إن المتميز لا بد أن تتم رعايته وتخصيص منحة رياضية له أيضا وليس فقط عضوية مراكز الشباب، ويجري تشجيعهم، مشيدا بالاقتراح، ودعا إلى سرعة تنفيذه.

ومن جانبه، أشار النائب محمد رضا البنا مقدم الاقتراح برغبة، إلى ضرورة الاهتمام أيضا بالطلاب المتفوقين رياضيا الذين يحققون إنجازات وبطولات ومنحهم عضويات وتقديم الدعم اللازم لهم.

تفعيل المادة 7 من لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب

كما طالب البنا بتفعيل المادة 7 من لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب، بقبول العضوية العاملة لشهداء أو ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم ولذوي الإعاقة والأقزام مع تطبيق الإعفاءات الواردة بالمادة 7 من اللائحة.

وقال النائب محمد حمدي دسوقي، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن اللجنة توافق على الاقتراح برغبة وتوصي وزارة الشباب والرياضة بتعديل لائحة مراكز الشباب لإدراج عضوية المتفوقين دراسيا، على أن يتم وضع معايير واضحة لذلك.