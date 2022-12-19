«طاقة النواب» توافق على اتفاقية الهيدروجين الأخضر مع فرنسا

وافقت لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب حسام عوض الله، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 547 لسنة 2022، بشأن مُذكرة التفاهم للتعاون الفني الاستراتيجي بين مصر وفرنسا، لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/5/2022، والتي تقدم فرنسا بمقتضاها منحة لا تتعدى 500 ألف يورو من خلال مُؤسستها المالية التنموية «الوكالة الفرنسية للتنمية AFD».

إطلاق استراتيجية الهيدروجين الأخضر

من جانبه، قال المهندس أحمد محروس، ممثل وزارة الكهرباء، إنّه سيتم إطلاق استراتيجية الهيدروجين الأخضر خلال الأسابيع القليلة القادمة، وفي ضوئها سيتم تحديد الأولويات المصرية مع الجانب الفرنسي في مجالات التدريب والدعم الفني.

وتعقيبا على ما أثارته النائبة أميرة أبو شقة، عما إذا كانت المنحة مشروطة من عدمها، أكد ممثل وزارة الكهرباء، أنّ منحة الوكالة الفرنسية للتنمية غير مشروطة.

مشروعات إنتاج الطاقة الخضراء

وأكد حسام عوض الله، أنّ الدولة تسير بخطوات متسارعة بدعم وتوجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي. للتسريع في مشروعات إنتاج الطاقة الخضراء وإنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال عدد من الاتفاقيات والمشروعات.

وقال عوض الله، إنّ مصر وقعت العام الماضي مع شركة ديمي البلجيكية للبدء في الدراسات الخاصة لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره من مصر، وهي الاتفاقية الثانية من نوعها بعد الأولى التى تم توقيعها مع شركة سيمنز الألمانية للبدء في المشروع التجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وقالت النائبة أميرة أبو شقرة، إنّ الطاقة الخضراء ما زالت قيد بحث في كل دول العالم، وكل دولة تسعى لوضع خريطة للطاقة الخضراء بها، متابعة: «إذا بدأت مصر إنتاج الطاقة الخضراء، ستكون لها نسبة من 5 إلى 8% من السوق العالمي».

وأضافت أنّ المملكة العربية السعودية تحتل المركز الأول في بناء مصانع الهيدروجين الأخضر حتى الآن.

وقال النائب عبدالله لاشين، إنّ الاتفاقية تهدف إلى نقل الخبرة الفرنسية إلى الخبراء المصريين، من خلال مدربين ومستشارين، موضحا أنّ الحكومة المصرية وضعت خطة مدروسة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر.