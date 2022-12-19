«طاقة النواب» توافق على مشروع قانون تعديل اتفاق تنقيب البترول بـ«غرب مليحة»

وافقت طاقة النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «أيوك برودكشن بى. في»، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 212 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية.

الاستغلال الأمثل للموارد

وتبلغ مساحة المنطقة حوالي 2058 كيلو متر مربع تقريباً، وتضم قطاعات بحث أو قطاعات البحث الكاملة، وطالب خالد عبد المولي أمين سر لجنة الطاقة بمجلس النواب، وزارة البترول بضرورة الاستغلال الأمثل للموارد وتقديم الاتفاقيات قبل التعاقد بمدد كافية مع رصد العائد وما تم تحقيقه خلال عمليات واتفاقيات التمديد لشركات تنقيب لفترات أخرى.