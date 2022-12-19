الكاتب الصحفي يسري الفخراني يكشف الأغنية الرسمية لمسلسل وبينا معاد وموعد عرضه

كشف الكاتب الصحفي والسيناريست يسري الفخراني، رئيس المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن الأغنية الرسمية لمسلسل وبينا معاد، عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك وكذلك موعد عرض المسلسل والقنوات الناقلة.

وشارك الكاتب الصحفي يسري الفخراني الجمهور أغنية مسلسل وبينا معاد بصوت الفنان مدحت صالح والتى جاءت تحمل اسم «سنة جديدة»، وعلق عليها قائلا: «وبينا معاد مسلسل 1 يناير، على شاشة قناة dmc وdmc دراما، ومنصة واتش ات، إن شاء الله سنة سعيدة 2023».

صوت مدحت صالح يتوج مسلسل وبينا معاد

وجاءت أغنية سنة جديدة بصوت الفنان مدحت صالح على عدد من المشاهد الخاصة من داخل المسلسل والتى سيطرت عليها أجواء الفرح والحب والاحتفال من قبل أبطال المسلسل بالعام الجديد.

يشارك في مسلسل «وبينا ميعاد» عدد كبير من الفنانين منهم صبري فواز وشيرين رضا ووفاء صادق ومدحت صالح وبسمة، داليا شوقي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج هاني كمال.