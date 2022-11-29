اليوم.. مدحت صالح على خشبة مسرح دار الأوبرا

ينتظر الجمهور مساء اليوم الثلاثاء، للقاء الفنان مدحت صالح فى حفل غنائي كبير سيقدم من خلاله عدد كبير من أغانيه المميزة والمتنوعة التى يحبها الجمهور .

وسيحيي الفنان مدحت صالح حفلا غنائيا على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية وستنطلق الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساء وذلك تحت قيادة المايسترو أحمد عامر .

حفل مدحت صالح بدار الأوبرا

وكان قد روج الفنان مدحت صالح لحفله الغنائي وذلك من خلال نشر بوستر الحفل عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير انستجرام وعلق عليها قائلا " مستنيكم فى حفل دار الأوبرا المصرية يوم 29 نوفمبر على المسرح الكبير الساعة 8 مساءا صوليست بيانو الفنان عمرو سليم ".

يذكر أن الفنان مدحت صالح كان قد طرح مؤخرا أغنية بعنوان دا حب وتم طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وحققت نسبة مشاهدة بلغت 226 ألف مشاهدة .