«الأزهر» لـ قصواء الخلالي: ترحيب كبير من أعضاء هيئة التدريس بقرار التحدث بالفصحى

كشف الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، تفاصيل قرار إلزام أعضاء هيئة التدريس بالتحدث باللغة العربية الفصحى خلال إلقاء الدروس والحوار، قائلا إن هذه الخطوة لاقت قبولا كبيرا.

450 مليون عربي يتحدثون العربية

وأضاف «صديق»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن بداية الجهود العربية في جعل اللغة العربية لغة أساسية في الأمم المتحدة كانت عام 1948، واستمرت حتى صدر قرار الأمم المتحدة في 18 ديسمبر 1974 لإدخال اللغة العربية كلغة رئيسية في الأمم المتحدة بجانب الإنجليزية والفرنسية والروسية والصينية والإسبانية.

وأشار إلى أن مفردات الكلمات في اللغة العربية تبلغ 12 مليونا و500 ألف مفردة غير متكررة، وتأتي بعدها اللغة الإنجليزية بـ 600 ألف مفردة، ما يمثل 25 ضعف لغة حية تلي العربية.

ولفت إلى أن اللغة العربية بها 148 ألف جذر لغوي، ويتحدث بها 450 مليون مواطن عربي، وهي لغة القرآن الكريم، ويرددها مليار ونصف مليون مسلم خلال الصلوات.

61 ألف وافد يدرسون في الأزهر

وقال «صديق»، إن جامعة الأزهر بها 61 ألف وافد، تدعمهم الدولة والأزهر الشريف لتلقي العلوم بمختلف المراحل سواء قبل أو خلال الجامعة أو بالدراسات العليا.

وأضاف أنه حينما يكون التدريس باللغة العربية الفصحى لهؤلاء الوافدين يكون أكثر قبولا من اللهجة العامة التي لا يستطيعون فهم مفرداتها.

قرار هيئة التدريس أراح الجميع

وأوضح أن قرار إلزام أعضاء هيئة التدريس بالأزهر الشريف بالتحدث باللغة العربية الفصحى أراح الجميع، مشيرا إلى أن هذه الكليات ونظرائها من كليات التربية لا بد أن يكون التدريس فيها بهذه اللغة، وهذا القرار لن يحدث أي حاجز مع الطلاب.

وأكد أن الدولة المصرية اتجاهها نحو التعليم والعلم ولا بد أن نعود لهويتنا، لافتا إلى أن تعلم اللغات الأخرى ولا سيما الإنجليزية للتواصل مع الآخرين في علومهم ولكن لا يمس هويتنا.