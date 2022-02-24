عبدالله السناوي ضيف «في المساء مع قصواء» على «CBC».. الجمعة

يحل الكاتب الصحفي والمفكر عبد الله السناوي، ضيفًا على برنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على شاشة «cbc»، غدا الجمعة، في الساعة السادسة مساءً؛ إذ سيستعرض البرنامج آرائه ما بين الصحافة والثقافة والسياسة.

عبدالله السناوي يتحدث عن الإخوان

وكان الكاتب الصحفي عبد الله السناوي، قد ذكر في آخر ظهور إعلامي له، أنه لولا جماعة الإخوان لقدمت مصر تجربة ديمقراطية حقيقية في أعقاب ثورة 25 يناير، كما أنه يجب إفساح المجال أمام المجتمع المدني لإشراكه في عمليات التنمية، موضحا أن التوافق ينشأ عبر الحوار وفتح النقاشات، وأن هناك حاجة لإقناع المواطنين وأيضا الدولة بأهمية لغة الحوار.

في المساء مع قصواء

«في المساء مع قصواء».. أول برنامج ثقافي شامل يهتم بالشأن الثقافي والوعي، وبناء الإنسان، ويسلط الضوء على الجانب التثقيفي لدى المشاهد، ويستضيف كبار المثقفين والمفكرين والأدباء في شتي المجالات الفكرية والعلمية والمعرفية، ويُذاع يومي الخميس والجمعة، من كل أسبوع في تمام الساعة السادسة مساءً.

الإعلامية قصواء الخلالي

وتقدم الإعلامية قصواء الخلالي، برنامج «في المساء مع قصواء» كأول برنامج توك شو ثقافي من نوعه، يهتم بكل القضايا الثقافية، ويصحب المشاهد في جولة مع أبرز الكتب العربية والعالمية.

وعملت قصواء مذيعة ومراسلة لعدد من المحطات العربية والمحلية، وقارئة نشرة سياسية ومقدمة برامج قصيرة، وقدمت عددا من المؤتمرات المحلية والدولية.