إصابة 4 أشخاص بحادث تصادم 3 سيارات في سوهاج

اصطدمت 3 سيارات في حادث سير بسوهاج، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي يفيد وجود حادث تصادم ومصابين بالطريق الزراعي الغربي دائرة مركز المنشاة.

الانتقال لموقع الحادث

وبإلانتقال لموقع الحادث تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة المدعو «جبريل ق ب ق» سن 36، عامل، ويقيم دائرة المركز إختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بالسيارة نقل قيادة المدعو محمد ع م م سن 46 سائق ويقيم الجيزة، قادمه فـي الإتجاه المعاكس وإصطدام السيارة" ميكروباص " قيادة المدعو رفعت ه ع خ سن 57 سائق ويقيم دائرة مركز جرجا بالسيارة الثانية من الخلف.

حصر مصابي الحادث

نتج عن الحادث إصابة كل من أحمد ر ا ا سن 35 عامل " بجرح رضي أسفل الركبة اليمني " و محمود م ع سن 34 عامل " بجرح رضي أسفل الركبة اليسري " و أسماء ف ع ا سن 30 ربة منزل " بإشتباه كسر بالقدم اليمني " ويقيمون دائرة مركز جرجا و هناء أحمد عبد الكريم سن 45 ربة منزل " بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم " ويقيمون دائرة مركز البلينا من مستقلي السيارة الثالثة تم نقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي افادو قائدو السيارات والمصابين بمضمون ما تقدم وتم تحرير محضر بالواقعة.