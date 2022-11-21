إصابة أمين اتحاد طلاب سوهاج للمرحلة الثانوية في حادث.. «حالته مستقرة»

أصيب أمين اتحاد طلاب محافظة سوهاج للمرحلة الثانوية، في حادث سير بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافه، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

إصابة طالب في حادث

وأوفدت مديرية التربية والتعليم بسوهاج، سليمان محمد بخيت، وكيل مديرية التربية والتعليم بسوهاج، لزيارة الطالب بالمستشفى والاطمئنان على حالته الصحية.

ووجه «بخيت» الشكر لمستشفى سوهاج الجامعي لرعاية الطالب، مؤكدا متابعة مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج لحالته حتى تمام شفائه وخروجه من المستشفى وعودته للمدرسة، مؤكدا أن حالته مستقرة.

بلاغ بالحادث

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد إصابة «محمد أحمد حسن»، الطالب بالصف الثاني الثانوي بمدرسة أولاد يحيى الحاجر بإدارة دار السلام التعليمية، وأمين اتحاد طلاب محافظة سوهاج للمرحلة الثانوية، في حادث تصادم دراجة نارية، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافه.

تحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.