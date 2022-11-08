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«التضامن» تنتهي من صرف إعانات عاجلة لأسر ضحايا حادث سوهاج

كتب:

شيماء دراز
01:39 م | الثلاثاء 08 نوفمبر 2022
صالح ضحية حادث سوهاج البحر الأحمر

صالح ضحية حادث سوهاج البحر الأحمر

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج، الانتهاء من صرف التعويضات الخاصة بحالات الوفاة والمصابين في حادث طريق سوهاج ـ البحر الأحمر، الذي وقع يوم الخميس الماضي وراح ضحيته 7 أشخاص، وذلك؛ تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وتعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

صرف تعويضات لأسر 3 متوفين بسوهاج

وأوضح رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، أنه تم الانتهاء من صرف التعويضات لـ 3 أسر متوفين بسوهاج، مشيرا إلى التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بقنا لصرف تعويضات لعدد 4 أسر أخرى بقنا، وذلك بواقع 50 ألف جنيه لرب الأسرة المتوفي، و25 ألف جنيه للمتوفي أحد أفراد الأسرة، لافتا إلى صرف مبلغ 1000 جنيه لكل مصاب أمضى أكثر من 24 ساعة داخل المستشفى، حيث تم حصر 16 مصاب منهم 12 بمستشفى سوهاج الجامعي، و4 بمستشفى سوهاج التعليمي.

تفاصيل الحادث

ووقع حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص بمحافظة سوهاج على طريق البحر الأحمر، الأسبوع الماضي، وراح ضحيته 7 أشخاص بينهم سائق السيارة الميكروباص.

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