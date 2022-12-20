من هو عاشق ميسي المتوفى فرحا بفوز الأرجنتين بالمونديال؟.. «شبرا حزينة»

خيمت حالة من الحزن الشديد على شبرا الخيمة بعد الإعلان عن وفاة المحامي الشاب مصطفى عبد العال عبد الوهاب، والذي عرف باسم عاشق ميسي، والذي توفي فرحا بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم قطر 2022، حيث سقط على الأرض فجأة من شدة الفرح بفوز عاشقه المفضل اللاعب ليونيل ميسي، لتتحول فرحته الشديدة إلى حزن بين جميع أصدقائه ومحبيه وأبناء محافظة القليوبية.

معلومات عن عاشق ميسي في شبرا الخيمة

ويتساءل الكثيرون من هو عاشق ميسي والذي توفي فرحا بعد فوز اللاعب الأرجنتيني بذهبية كأس العالم، ونستعرض خلال النقاط التالية معلومات عن الشاب المتوفى:

1 - الفقيد محامي شاب يبلغ من العمر 26 عاما ومقيم في منطقة بيجام بشبرا الخيمة.

2 - أحمد حلواني أحد أصدقاء مصطفى، أكد أن الشاب الراحل يعمل محاميا بمكتب أحد المحامين.

3 - المحامي الشاب كان يتابع المباراة في وسط البلد وسقط وتم نقله إلى مستشفى العجوزة.

4 - شيعت جنازة الراحل مصطفى عبدالعال مساء أمس وسط حالة من الحزن الشديد من أصدقائه وأقاربه وانهيار أسرته.

5 - أحمد سعيد صديق الراحل أكد أن الفقيد كان عاشقا ومتيما بالأرجنتيني ليونيل ميسي ودائم على تشجيعه في أي بطولة يشارك فيها.

6 - مواقع التواصل الاجتماعي في شبرا الخيمة تحولت إلى دفتر عزاء كبير لنعي المحامي الشاب مصطفى عبدالعال عبد الوهاب.

أسباب وفاة عاشق ميسي في شبرا

من جانبه، أكد الدكتور جمال شعبان، أستاذ أمراض القلب، عبر صفحته على فيسبوك، أن المحامي الشاب المعروف باسم «عاشق ميسي» توفي بالأمس بعد الماتش بساعتين حصلت له أزمة قلبية من الفرحة بسبب شدة فرحته إن ميسي فاز بكأس العالم، موجها نصيحة للشباب بأنه لا يوجد ما يستحق المبالغة في الحزن أو في الفرح، مؤكداً أن المبالغة في الفرح أو الحزن تسبب الأزمات القلبية وتؤدي إلى الوفاة.