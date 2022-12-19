صحفي رياضي لـ«القاهرة الإخبارية»: ميسي حطم كل الأرقام القياسية العالمية

قال عبد العزيز أبو حمر، صحفي رياضي بقطر، إن قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، يعد رجل العالم الذي حقق كل البطولات وحطم كل الأرقام القياسية، بعد التتويج بلقب كأس العالم 2022، مشيرًا إلى أن الأجواء أثناء وبعد المباراة كانت رائعة وضخمة للغاية، إذ شهد الحضور سير حافلة مكشوفة بعد المباراة بنصف ساعة تقريبًا، لاحتفال الجماهير مع اللاعبين.

ميسي الأكثر مشاركة في كأس العالم

أضاف «أبو حمر»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح جديد» عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن ليونيل ميسي كسر كل الأرقام، وأصبح أكثر اللاعبين مشاركة في المبارايات على مستوى كأس العالم، إذ لعب 26 مباراة، متجاوزًا الألماني لوثار ماتيوس، الذي لعب 25 مباراة في المونديال.

ميسي يتجاوز مالديني وماتيوس

أشار إلى أن ميسي كسر الرقم القياسي في عدد الدقائق، عند الدقيقة 23 من المباراة النهائية بين منتخبي الأرجنيتن وفرنسا، إذ أنه كان محسوب للاعب باولو مالديني من عشرات السنين، بعدد 2217 دقيقة، مشيرًا إلى أن ميسي أصبح أكثر لاعب في تاريخ كأس العالم يُساهم في الأهداف بعدد 22 هدفا.

وأكد الصحفي الرياضي، أن ميسي استحوذ على كل الأرقام القياسية منذ مشاركته الأولى ببطولة كأس العالم عام 2006، إذ أنه أكثر اللاعبين أيضًا في صناعة وتسجيل الأهداف، منذ تلك المشاركة، وحتى الآن.