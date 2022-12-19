محمد هنيدي يستعين بـ ميسي للترويج لفيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل

روّج الفنان محمد هنيدي، للفيلم الجديد والذي يحمل اسم نبيل الجميل أخصائي تجميل، بطريقة مختلفة من خلال استغلال ختام فاعليات كأس العالم قطر 2022، والتي انتهت بفوز فريق الأرجنتين على المنتخب الفرنسي بضربات الترجيح، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

واستعان محمد هنيدي بـ«الفوتوشوب»، والقيام باستبدال وجهه من على البوستر الدعائي لفيلمه الجديد نبيل الجميل أخصائي تجميل، ووضع صورة ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين الذي نجح في اقتناص كأس العالم 2022 لبلاده للمرة الثالثة.

أبطال فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل

وكتب محمد هنيدي، تعليقًا على الصورة، عبر حسابه على موقع فيس بوك قائلًا: «ميسي يحتفل بفيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل، بارتداء طبيب بالطو أبيض مثل الفيلم، شكرًا ميسي على الدعم ومبروك الكأس».

فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل، من المقرر طرحه بدور العرض السينمائي قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري، ويضم عدد من النجوم أبرزهم محمد سلام، نور اللبنانية، ياسر الطوبجي، محمود حافظ، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، محمد الصاوي، رحمة أحمد.

قصة الفيلم

الفيلم من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، إخراج خالد مرعي، تدور أحداثه حول طبيب تجميل يدعى نبيل، يواجه عدد من الصعاب والمفاجآت في إطار كوميدي.