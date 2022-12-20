آخر ما كتبه مصطفى عاشق ميسي قبل وفاته: «النهارده أسعد يوم في حياتي»

«هتفضل أحلى ذكرى في حياتي» هذه الجملة كانت آخر ما قاله المحامي الشاب مصطفى عبد العال عبد الوهاب، عاشق ميسي، والذي لم يتحمل لحظة حمل الأرجنتيني ليونيل ميسي كأس العالم 2022 فسقط على الأرض من شدة الفرح مصاباً بأزمة قلبية وتوفي بعدها وسط حالة من الحزن الشديد الذي سيطر على شبرا الخيمة.

آخر ما كتبه عاشق ميسي على صفحته

وغلب الطابع الرياضي بشكل عام وتشجيع ميسي بشكل خاص على صفحة المحامي الشاب مصطفى عبدالعال، حيث دعم الفقيد اللاعب الأرجنتيني بشكل هيستيري من أجل فوز اللاعب بالبطولة التي لم يحصل عليها من قبل، فمن بين آخر ما كتب الفقيد عبر صفحته معلقا على فوز ميسي بكأس العالم «أحسن يوم في حياتي والله»، وكتب أيضا معلقا على صورة لميسي «عم العالم وأعظم لاعب في التاريخ».

حزن في شبرا الخيمة لوفاة شبيه ميسي

وسادت حالة من الحزن بين أهالي شبرا الخيمة بعد وفاة مصطفى عبد العال عبد الوهاب عاشق ميسي، بأزمة قلبية فرحا بفوز الأرجنتين ببطولة كأس العالم لكرة القدم، كما تم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير وسط حالة من الحزن الشديد وانهيار أسرة المحامي الشاب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خبر وفاة الشاب مصطفى عبدالعال صاحب الستة وعشرين عاما، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، كما دعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم التعصب والإفراط في تشجيع لعبة كرة القدم.