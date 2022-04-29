محمد كيلاني: «ليونيل ميسي مخاوي ومش بني آدم طبيعي وغير مفهوم»

اعترف الفنان محمد كيلاني، بأنه لعب «جون مشترك»، بسبب طبيعة اللعب في الشارع بعيدًا عن الأندية ومراكز الشباب، كما تطرق إلى انتماءاته المحلية، مؤكدًا أنه يشجع الأهلي: «أبي وأمي وأشقائي أهلاوية، وخالتي وزوجها وأولادها زملكوية».

رونالدو لاعب زي ما الكتاب بيقول

وأضاف كيلاني، في حواره مع الإعلامي كريم خطاب، ببرنامج «جون مشترك»، عبر أثير إذاعة نجوم FM: «الكرة الأوروبية مختلفة تماما عن الكرة في مصر، وكنت بشجع برشلونة وأحب كريستيانو رونالدو وأرى أنه لاعب عظيم.. وميسي مِخاوي ومش بني آدم طبيعي ومش مفهوم، واللي بيلعبه مش مفهوم، مهما جري، الكرة مش بتخرج من رجله، ورونالدو لاعب زي ما الكتاب بيقول».

وتابع: «عندما ظهر محمد صلاح، أصبحت أشجع ليفربول بشكل زائد عن الحد»، لافتًا إلى أنّ أول مرة ذهب فيها إلى الاستاد كان صغيرًا، وعندها فاز الأهلي على الزمالك بهدفي محمد رمضان.

التشكيل التاريخي للفراعنة

كما اختار كيلاني التشكيل التاريخي لمنتخب مصر، ويتكون من عصام الحضري في حراسة المرمى، ووائل جمعة وإبراهيم سعيد، وإبراهيم حسن في مركز الظهير الأيمن وأحمد فتوح، ومحمد شوقي وأحمد حسن في خط الوسط، ومحمد زيدان ومحمد صلاح وميدو وحسام حسن.

وشدد، على أنّ محمد صلاح هو الأفضل في تاريخ مصر كما يعتبر اللاعب الأفضل في العالم حاليًا، ومحمد الشناوي هو الأفضل داخل مصر حاليًا، وأن حسام حسن هو المدرب الأفضل في مصر.

تفضيلات كيلاني

وأشار، إلى أنه يرى جوارديولا أفضل مدرب في العالم، وأن كريستيانو رونالدو أفضل من ميسي حاليًا، وكارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أفضل من جوزيه مورينيو مدرب روما، كما يفضل كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان على إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند.