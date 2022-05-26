«كل يوم بيضة دهب».. جولة في أكبر مزرعة نعام بدمياط: كيلو الريش بـ1500 جنيه

تعد تربية النعام من أهم المشروعات ذات الإنتاج الجيد في الوقت الحالي، لأنها ذات إنتاجية مرتفعة من اللحوم والريش والجلود والدهن والتي تضمن أرباحًا هائلة.

ومؤخرا بدأت مزارع تربية النعام تنتشر في محافظة دمياط، وتحولت إلى وسيلة بين يدي الشباب لبدء مشروع يدر دخلًا جيدًا، وإن كان ذلك يتطلب مزيدًا من الصبر لتحقيق إنتاجية عالية، ومن هؤلاء الشباب الذين أسسوا مزرعة لتربية النعام هو الشاب أحمد الدسوقي، الذي أسس مزرعته الخاصة التي تقدم إنتاجها للسوق سواء لحوم حية أو مذبوحة عبر محل الجزارة الخاص به.

ويُوضح «الدسوقي» أن النعام يعيش في أسر، وكل أسرة مُكونة من نعامتين وذكر واحد، لافتًا إلى أنه في البداية ربى النعام للاستفادة من لحمه، لكنه توسع في النشاط ليُصبح مشروع استثماري بعد حوالي 10 سنوات، في وقت لم يكن من المُتعارف عليه تربية النعام في دمياط.

النعام لا يُنتج لحوم فقط

ويضيف أن النعام يعتبر ثروة تمشي على الأرض، ويمكن الحصول من النعام على عدد كبير من المُنتجات مثل اللحوم ذات القيمة الغذائية المُرتفعة، والسعر المُرتفع أيضًا، ومن خلال الطائر الواحد يمكن الحصول على 40 كيلو من اللحم الصافي في المتوسط، كما يمكن بيع الريش الذي يدخل في صناعات مُختلفة، منها الوسائد بسعر يبدأ من 1500 جنيه بحسب لونه، والأسود هو الأعلى سعرًا.

ويتابع: أما الجلود فهي الأعلى سعرًا بعد جلد التمساح، وتُستخدم في صناعة الشنط والملابس والأحذية والأثاث، أما الدُهن فيُستخدم في صناعة الزيوت والمراهم الطبية لأغراض العلاج والتجميل وهي باهظة الثمن بشكل كبير.

وأكد أن النعامة من الممكن أن تظل تنتج لعمر 14 سنة، ولكن أفضل سن لتناول لحم النعام عند بلوغها سنة واحدة، مضيفًا أن أنثى النعام الواحدة تبيض حوالى 50 بيضة في الموسم الواحد، من تلك البيضات يمكن الحصول على كمية تتراوح من 20 إلى 30 فرخ نعام، ومن خلال تربية النعام الصغير الناتج لمدة سنة أو أكثر قليلاً يُصبح وزن الواحدة منها ما بين 100 إلى 130 كيلو، وتبلغ نسبة اللحم الصافي من إجمالي وزن النعامة حوالي 35 إلى 45 كيلوجراما.

ولفت إلى أن أنثى النعام تبيض بعد عامين من تربيتها، وبعد عام واحد يمكن تمييز الذكر من الأنثى، ويتم اختيار جزء آخر كـ«أمهات» مُنتجة، ويجري اختيارها بحسب صحتها وارتفاعها، وعدم وجود أي تشوهات بها، كاعوجاج أرجلها مثلاً.

ولفت الدسوقى إلى أن «العمر المُناسب لذبح النعامة من عام إلى عام ونصف، وتُنتج النعامة في العام الواحد كمية صافية من اللحم تتراوح من 70 كيلوجراما إلى 100 كيلوجرام، وهي إنتاجية هائلة تفوق إنتاجية الأبقار والأغنام والمواشي بكثير».

بيض النعام

وأشار إلى أنه بخلاف الريش والجلود، فبيضة النعامة الواحدة تبدأ من 100 جنيهًا ويتم عمل ثقب بالبيضة وإخراج ما فيها ويتم قليه في الزيت، بينما تباع البيضة الفارغة، إذ يتم نحتها وتزيينها كنجف أو انتيكات وبيعها بسعر كبير.

وتبدأ النعامة في عملية إنتاج البيض بداية من شهر فبراير، ويستمر البيض في «الفقاسة» لمدة 39 يومًا حتى يفقس ويتحول لصيصان، ويتم بيع الصيصة الواحدة نظير مبلغ 2200 جنيه، وكلما تقدمت الصيصة في العمر زاد سعرها.