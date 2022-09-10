بيزنس «بيض النعام» في مزارع المنوفية: الواحدة بـ1000 جنيه.. والكتكوت بـ3 آلاف

«بيضة ذهب»، يطلق البعض هذا الاسم على «بيض النعام»، نظرًا لارتفاع أسعاره وزيادة قيمته الغذائية، وهو ما يفسر سبب ارتفاع إقبال الكثير من المواطنين على شرائه؛ فبيضة النعامة تحتوي على الكالسيوم والفيتامينات بنسبة كبيرة، مما يدفع بعض المربين إلى التجارة فيه وتحقيق مكاسب كبيرة.

سعر البيضة غير المخصبة بـ300 جنيه

أكد ياسر درغام صاحب مزارع نعام في المنوفية، أن بيضة النعام المخصبة يتراوح سعرها ما بين 900 و1000 جنيه، بينما تبلغ سعر البيضة غير المخصبة التي يشتريها الناس للأكل 300 جنيه، وتابع في تصريحات لـ«الوطن»: «النعامة تعد مصنعا لا يتوقف وينتج أكثر من 100 بيضة سنويًا؛ لأن البيضة في خلال أيام قليلة تتحول إلى كتكوت صغير ويمكن بيعه بسعر 3 آلاف جنيه أو أكثر».

سعر أسرة النعام في مصر

يؤكد «درغام»، أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين في جميع المحافظات على شراء وتربية النعام، لكونه مشروعا ناجحا لمن يقوم بتنفيذه، ولكن يحتاج مجهودًا كبيرًا من العمال أو أصحاب المزارع، مشيرا إلى أن سعر الأسرة التي تشمل ثلاث نعامات تزيد عن 60 ألف جنيه ولكن المشروع مربح بشكل كبير.

وأوضح: «بيض النعام هو مجال كبير للعمل والتجارة سواء كان بيض مخصبًا أو غير مخصب»، مؤكداً أن أسر كثير تذهب للتجار لشراء البيض المخصب ليتحول لكتكوت وهو الأمر الذي لا يأخذ سوى أيام قليلة ولكن يوفر ألفي جنيه وهو فرق البيضة عن الكتكوت الصغير.