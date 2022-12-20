عاجل.. الرئيس السيسي يغادر إلى الأردن للمشاركة في مؤتمر «بغداد للتعاون والشراكة»

يغادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، إلى الأردن، للمشاركة في الدورة الثانية من مؤتمر «بغداد للتعاون والشراكة»، بمشاركة عدد من دول الجوار والدول الصديقة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ مشاركة الرئيس تأتي في إطار دعم مصر لعودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، والحرص على ضمان أمنه واستقراره، حيث يسعى المؤتمر إلى البناء على النتائج التي أسفرت عنها الدورة الأولى من مؤتمر بغداد التي انعقدت في أغسطس 2021، من خلال مناقشة السبل الكفيلة بتعزيز مسار الحوار البناء بهدف حل مشكلات المنطقة، فضلا عن تهيئة الظروف المناسبة لإقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنّ الزيارة تشهد عددا من اللقاءات الثنائية للرئيس مع الزعماء المشاركين في المؤتمر، بما فيها مع أخيه العاهل الأردني، للتشاور بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية على الأصعدة كافة، وذلك في إطار الروابط الوثيقة والأخوية التي تجمع بين مصر والأردن، وحرص البلدين الشقيقين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما يشارك الرئيس أيضا في قمة ثلاثية مع الملك الأردني، ورئيس الوزراء العراقي، والتي تهدف إلى دعم وتعميق العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول الثلاث الأشقاء.