محافظ شمال سيناء: الرئيس السيسي وجه برفع الحواجز والمتاريس من شوارع العريش (حوار)

أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، استعادة الأمن والأمان بشكل كامل فى نطاق محافظة شمال سيناء، كاشفاً عن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، برفع الحواجز والمتاريس من شوارع العريش بعد عودة الاستقرار بداخلها، مؤكداً أن رجال القوات المسلحة الباسلة والأجهزة الأمنية المعنية دحروا الإرهاب، الذى «اندثر»، على حد وصفه، من شمال سيناء.

اللواء محمد عبدالفضيل شوشة لـ«الوطن»: نهدف لاستصلاح مليون فدان بسيناء بعد حل أزمة المياه

وأضاف محافظ شمال سيناء، فى حوار لـ«الوطن»، أن المحافظة تطمح لاستصلاح مليون فدان فى نطاق أرض الفيروز بعد حل أزمة المياه، كاشفاً عن مساعى المحافظة لاستغلال 82 خامة تعدينية موجودة فى نطاق المحافظة بالصناعة، بعد إنشاء المنطقة الصناعية التى وجّه بإنشائها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى وسط سيناء.. وإلى نص الحوار:

شاهدت أن الطريق الدولى الساحلى تم رفع كفاءة جزء منه لأول مرة منذ سنوات، ووجدت «الطريق الساحلى» مفتوحاً على غير العادة.. ما السر وراء ذلك؟

- تجرى أعمال رفع كفاءة الطريق الدولى الساحلى المعروف باسم «القنطرة شرق - العريش» حالياً، بالتنسيق مع وزارة النقل، من أول الطريق وصولاً لمدينة رفح، وتم رفع كفاءة الطريق من مدينة القنطرة حتى حدود المحافظة، وسيتم تنفيذ مرحلة ثانية بداية من حدود المحافظة حتى مدينة بئر العبد، وستكون هناك مرحلة ثالثة من بئر العبد حتى العريش، ومن العريش إلى رفح ستكون مرحلة رابعة لتطوير الطريق.

شىء آخر رأيته يختلف عن آخر زيارة لى فى أبريل الماضى.. وهو عدم وجود أى أكمنة لرجال قواتنا المسلحة داخل مدينة العريش.. ما سر ذلك؟

- الحقيقة أنه بعد استقرار الحالة الأمنية، وبعد تقارير الأجهزة الأمنية المعنية، وبالتنسيق مع القوات المسلحة، وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى برفع الحواجز والمتاريس من شوارع العريش، وهذا الأمر وحده كفيل بأن يؤكد للجميع أن الأمن والأمان عاد لشوارع العريش، ومدن ومحافظة شمال سيناء بأسرها.

وهل ستنطلق العملية التنموية فى شمال سيناء بعد «دحر الإرهاب»؟

- بالتأكيد ستزيد وتيرة المشروعات القومية والتنموية فى نطاق المحافظة، لكنى أؤكد أنه من خلال خبراتى ودراساتى فى مجال الأمن القومى، وتنمية سيناء؛ فإن التنمية تسبق الأمن بخطوات، لأن التنمية هى ما تحقق الأمن، وقطعنا شوطاً كبيراً فى العملية التنموية فى شمال سيناء، وستظهر النتائج التنموية الكاملة فى فترة مقبلة.

وما أبرز الخطوات التنموية التى تعملون عليها؟

- نجرى بنية أساسية على جميع الأصعدة، والمحاور الرئيسية للتنمية هى زراعية، وصناعية، وتعدينية، ومجتمعية، وتم حل المشكلة الأساسية التى كانت فى ندرة المياه، وتحديداً فى وسط سيناء، والحمد لله انتهينا من أكبر محطة لتحلية المياه بالشرق الأوسط توفر المياه لأهالى سيناء من العريش حتى خط الحدود الدولية، ومياه الشرب فى وسط وبعض مناطق سيناء، وكذلك تم افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، التى يُتاح منها 5.6 مليون متر مكعب مياه، والتى ستزرع فى وسط سيناء، بعد توافر المياه، قرابة 456 ألف فدان، وكذلك نعمل على تنفيذ مشروع التجمعات التنموية، وبها منزل على مساحة 300 متر، مع أخذ المواطن 5 فدادين.

ماذا عن مستهدفاتكم للمشروعات التنموية فى نطاق المحافظة؟

- لدينا مياه ترعة السلام تستطيع أن تزرع 275 ألف فدان، ومياه مصرف بحر البقر 456 ألف فدان، وهناك أراضى التجمعات، ليصل مجموع الأراضى المستهدف استصلاحها فى شمال سيناء لقرابة مليون فدان، وهو الطموح الرئيسى لنا.

ماذا عن باقى المحاور التنموية؟

- تجرى على قدم وساق، لتكون مشروعات للتعليم، والصحة، والإسكان، والمياه، وغيرها.

سمعنا خلال جولتنا بالمحافظة أن أزمة المياه تم حلها.. ما حقيقة ذلك؟

- بالفعل، عملت الدولة على إنشاء شبكة مياه شرب جديدة تماماً فى مدينة العريش بتكلفة 866 مليون جنيه، وتم ضخ محطة تحلية المياه الضخمة التى تستوعب سكان العريش وغيرهم، وتوسعنا بالفعل فى محطات التحلية.

كيف ذلك؟

- رأينا أن طول شاطئ العريش من رفح حتى بورفؤاد غرباً هو 220 كيلومتراً، يجب أن نستغلها فى مياه الشرب، ومن ثم تم تنفيذ محطتَى تحلية فى رفح بطاقة 5 آلاف متر مكعب، و6.5 ألف متر مكعب فى اليوم، وفى مدينة الشيخ زويد هناك محطتا تحلية 10 آلاف متر مكعب لكلتا المحطتين، بالإضافة إلى من 3 إلى 4 آلاف متر مكعب من مياه النيل فى اليوم، وفى مدينة العريش تصلها مياه من 40 إلى 45 ألف متر مكعب فى اليوم، بالإضافة لإنشاء 4 محطات تحلية مياه فيها، 3 منها بطاقة 5 آلاف متر مكعب يومياً، والرابعة بطاقة 10 آلاف متر مكعب، فضلاً عن أكبر محطة لتحلية المياه فى الشرق الأوسط تعمل بشكل تجريبى بطاقة 100 ألف متر مكعب، وسيتم العمل على مرحلة ثانية بإضافة طاقة 200 ألف متر مكعب، كما سيتم عمل محطة تحلية مياه بمدينة بئر العبد، مع وجود خط مياه لها وحدها من القنطرة من الأساس.

الرئيس صدَّق على إنشاء منطقة صناعية بوسط سيناء.. وسنستغل 82 خامة تعدينية فى الصناعة

ماذا عن التنمية الصناعية والتعدينية؟

- طبقاً لتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، تم التصديق على إنشاء منطقة صناعية بوسط سيناء، ويجرى العمل على ترفيق المنطقة الصناعية فى منطقة بغداد بوسط سيناء، بمساحة 18 كيلومتراً مربعاً، لتكون نواة للمنطقة الصناعية بعدما كانت صحراء جرداء، وسيتم استخلاص واستغلال 82 خامة معدنية ذات جدوى اقتصادية، مثل الرخام والجرانيت ومشتقاتهما، وهناك تخطيط لإقامة مصانع لصالح تلك الخامات، والصناعات المكملة والمواد التعدينية لها، والرمال البيضاء، بالإضافة إلى مصنع أسمنت العريش، ومصنع أسمنت سيناء.

مشروعات الإسكان فى المحافظة

لدينا مشروعات للإسكان الاجتماعى لوزارة الإسكان، وإسكان اقتصادى يتم عمله من المحافظة، وإسكان تعاونى، بإجمالى 10 آلاف و320 شقة، وتم تسكين جزء منه طبقاً للإجراءات، كما تم هدم مساكن المساعيد بالكامل وتم بناؤها من جديد.