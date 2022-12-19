اقرأ غدا في عدد الوطن.. السيسي: حزم تحفيزية للأطقم الطبية بوحدات الرعاية الأساسية
كتب:
أحمد شوقي
08:42 م | الإثنين 19 ديسمبر 2022
عدد الوطن
تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، العديد من الموضوعات والقضايا الجديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولي
- تحالف مصر والعراق والأردن يبحث حلولاً مشتركة للتحديات العربية.
- ثلاثية التكامل العربي.. مصالح الشعوب أولا.
- «الاقتصاد والطاقة والغذاء» تتصدر أجندة مؤتمر «بغداد 2» بالأردن.
- قادة مصر والعراق والأردن يؤكدون مساندة بغداد.. وخبراء: التعاون الثلاثي إنجاز لـ«السيسي».
- مكاسب للتعاون الثلاثي: وقف التدخل الخارجي وتعزيز التعاون العربي ومجابهة الأزمات العالمية.
- «السيسي»: حزم تحفيزية للأطقم الطبية بوحدات الرعاية الأساسية.
- الرئيس: يوجه بمواصلة تطوير قطاع الأعمال العام واستثمار أصوله لتعظيم مردوده لصالح الاقتصاد الوطني.
- الكرة تستجيب لـ«كبيرهم الذي علّمهم السحر» بعد سنوات من المتعة والتألق.. «لا تخافوا.. أنا هنا».. رحلة «مارتينيز» الحارس العملاق صاحب القفاز الذهبي.
الصفحة الثانية
- تحالف مصر والعراق والأردن يرفع شعار «حلول مشتركة للتحديات العربية».
- «الاقتصاد والطاقة والغذاء» تتصدّر أجندة مؤتمر «بغداد 2» بالأردن
- كلمات الوداع.. بين محمد والمسيح.
الصفحة الثالثة
- «القاهرة - بغداد - عَمَّان».. 4 مكاسب وسط أزمات كبرى.
- التحالف فرصة للحوار الجاد بين أطراف إقليمية متباعدة.. ونجاح لرؤية مصرية تركز على تجاوز الخلافات.. واستمرارية القمم بين الدول الثلاث انتصار على إخفاقات الماضي.
- تصدير نفط العراق لمصر عبر الأردن وإنتاج كهرباء مصرية وتصديرها للدولتين.. أبرز مجالات التعاون.
- «الصناعة»: 616 مليون دولار تبادلا تجاريا مع الأردن.. و«الإحصاء»: 14.2% نموا في صادراتنا إلى العراق.
- كاتب أردني: «مؤتمر بغداد» سيبحث حلولاً لقضية الأمن الغذائي.
- العمالة المصرية لها دور كبير في النهوض بالاقتصاد الأردني.
الصفحة الرابعة
- حضرة مولانا «كعبة العشاق».
- أيقونة خالدة لـ«العشق الإلهي».. «من ذاق عرف».
- يوسف القعيد: شخصية مؤثرة في الوجدان.. ومذهبه منتشر في أستراليا وأمريكا اللاتينية والشمالية.
- مصطفى زايد: أشعاره نتاج معبر عن شخصية مولعة بالعشق الإلهي وصاحبة ورع وزهد.
- روائح «مولانا» بأرض المحروسة.. «تكية المولوية» شاهدة على محبة المصريين له.
- باحث تاريخي: كانت مدرسة للفقه ورعاية الأرامل وتحولت إلى تكية للدراويش.. وما زالت تحتفظ بأسرارها وحكاياتها رغم مرور 4 قرون على إنشائها.
- مؤسس «المولوية المصرية»: زعيم دولة المحبة.. وسموه الروحي سر خلوده.
الصفحة الخامسة
- عالمه الروحى.. واحة للتسامح بين الأديان وله حضور خاص في الأدب العالمي.
- تامر فتوح: يجب استثمار ميراثه الفكري والسلوكي في تجديد الخطاب الديني ومقاومة الإلحاد.. و«سالم»: تجربته في التصوف غذاء للروح.
- أحمد الشهاوي: ظاهرة عالمية عابرة للأجيال ومصر لها دور كبير في تقديمه للعرب.
الصفحة السادسة
- المجد للجمهور.. لحن الوفاء يلخص حالة جمهور التانجو وتقاليع خاصة لعشاق السامبا.
- سر أسد الأطلس «الركراكي».. هنا كان «فخر العرب».
الصفحة السابعة
- كارلوس كيروش هذا يكفي.
- لويس إنريكى المغرب السبب.
- روبرتو مارتينيز نهاية جيل.
- أوتو أدو بيدى لا بيد عمرو.
- باولو بينتو لا شيء يتغير.
- جيراردو مارتينو نهاية تعيسة.
- فرناندو سانتوس مع السلامة.
- الدموع وحدها لا تكفي.
- «رونالدو» أصعب لحظات البكاء.
- «نيمار» ورفاقه يذوقون طعم المرارة.
- «بنزيما».. قرار مفاجئ يمنحه لقب الخاسر الأكبر.. وكلمة النهاية «اعتزال دولي».
الصفحة الثامنة
- «ميسي.. بطل للنهاية».
- الكرة تستجيب لـ«كبيرهم الذي علّمهم السحر».. رحلة 17 سنة من المتعة والتألق حتى التتويج التاريخي
- «لا تخافوا.. أنا هنا»
- «مارتينيز».. رحلة حصد القفاز الذهبي تبدأ بـ«صرخة».. وتنتهي بـ«أخطبوط بثمانية أذرع»
- كلمة السر.. «ليونيل 2»
- «سكالوني» مدرب منح المجد لبلاده.. ورد الجميل لوالده