اقرأ غدا في عدد الوطن.. السيسي: حزم تحفيزية للأطقم الطبية بوحدات الرعاية الأساسية

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، العديد من الموضوعات والقضايا الجديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولي

- تحالف مصر والعراق والأردن يبحث حلولاً مشتركة للتحديات العربية.

- ثلاثية التكامل العربي.. مصالح الشعوب أولا.

- «الاقتصاد والطاقة والغذاء» تتصدر أجندة مؤتمر «بغداد 2» بالأردن.

- قادة مصر والعراق والأردن يؤكدون مساندة بغداد.. وخبراء: التعاون الثلاثي إنجاز لـ«السيسي».

- مكاسب للتعاون الثلاثي: وقف التدخل الخارجي وتعزيز التعاون العربي ومجابهة الأزمات العالمية.

- «السيسي»: حزم تحفيزية للأطقم الطبية بوحدات الرعاية الأساسية.

- الرئيس: يوجه بمواصلة تطوير قطاع الأعمال العام واستثمار أصوله لتعظيم مردوده لصالح الاقتصاد الوطني.

- الكرة تستجيب لـ«كبيرهم الذي علّمهم السحر» بعد سنوات من المتعة والتألق.. «لا تخافوا.. أنا هنا».. رحلة «مارتينيز» الحارس العملاق صاحب القفاز الذهبي.

الصفحة الثانية

- تحالف مصر والعراق والأردن يرفع شعار «حلول مشتركة للتحديات العربية».

- «الاقتصاد والطاقة والغذاء» تتصدّر أجندة مؤتمر «بغداد 2» بالأردن

- كلمات الوداع.. بين محمد والمسيح.

الصفحة الثالثة

- «القاهرة - بغداد - عَمَّان».. 4 مكاسب وسط أزمات كبرى.

- التحالف فرصة للحوار الجاد بين أطراف إقليمية متباعدة.. ونجاح لرؤية مصرية تركز على تجاوز الخلافات.. واستمرارية القمم بين الدول الثلاث انتصار على إخفاقات الماضي.

- تصدير نفط العراق لمصر عبر الأردن وإنتاج كهرباء مصرية وتصديرها للدولتين.. أبرز مجالات التعاون.

- «الصناعة»: 616 مليون دولار تبادلا تجاريا مع الأردن.. و«الإحصاء»: 14.2% نموا في صادراتنا إلى العراق.

- كاتب أردني: «مؤتمر بغداد» سيبحث حلولاً لقضية الأمن الغذائي.

- العمالة المصرية لها دور كبير في النهوض بالاقتصاد الأردني.

الصفحة الرابعة

- حضرة مولانا «كعبة العشاق».

- أيقونة خالدة لـ«العشق الإلهي».. «من ذاق عرف».

- يوسف القعيد: شخصية مؤثرة في الوجدان.. ومذهبه منتشر في أستراليا وأمريكا اللاتينية والشمالية.

- مصطفى زايد: أشعاره نتاج معبر عن شخصية مولعة بالعشق الإلهي وصاحبة ورع وزهد.

- روائح «مولانا» بأرض المحروسة.. «تكية المولوية» شاهدة على محبة المصريين له.

- باحث تاريخي: كانت مدرسة للفقه ورعاية الأرامل وتحولت إلى تكية للدراويش.. وما زالت تحتفظ بأسرارها وحكاياتها رغم مرور 4 قرون على إنشائها.

- مؤسس «المولوية المصرية»: زعيم دولة المحبة.. وسموه الروحي سر خلوده.

الصفحة الخامسة

- عالمه الروحى.. واحة للتسامح بين الأديان وله حضور خاص في الأدب العالمي.

- تامر فتوح: يجب استثمار ميراثه الفكري والسلوكي في تجديد الخطاب الديني ومقاومة الإلحاد.. و«سالم»: تجربته في التصوف غذاء للروح.

- أحمد الشهاوي: ظاهرة عالمية عابرة للأجيال ومصر لها دور كبير في تقديمه للعرب.

الصفحة السادسة

- المجد للجمهور.. لحن الوفاء يلخص حالة جمهور التانجو وتقاليع خاصة لعشاق السامبا.

- سر أسد الأطلس «الركراكي».. هنا كان «فخر العرب».

الصفحة السابعة

- كارلوس كيروش هذا يكفي.

- لويس إنريكى المغرب السبب.

- روبرتو مارتينيز نهاية جيل.

- أوتو أدو بيدى لا بيد عمرو.

- باولو بينتو لا شيء يتغير.

- جيراردو مارتينو نهاية تعيسة.

- فرناندو سانتوس مع السلامة.

- الدموع وحدها لا تكفي.

- «رونالدو» أصعب لحظات البكاء.

- «نيمار» ورفاقه يذوقون طعم المرارة.

- «بنزيما».. قرار مفاجئ يمنحه لقب الخاسر الأكبر.. وكلمة النهاية «اعتزال دولي».

الصفحة الثامنة

- «ميسي.. بطل للنهاية».

- الكرة تستجيب لـ«كبيرهم الذي علّمهم السحر».. رحلة 17 سنة من المتعة والتألق حتى التتويج التاريخي

- «لا تخافوا.. أنا هنا»

- «مارتينيز».. رحلة حصد القفاز الذهبي تبدأ بـ«صرخة».. وتنتهي بـ«أخطبوط بثمانية أذرع»

- كلمة السر.. «ليونيل 2»

- «سكالوني» مدرب منح المجد لبلاده.. ورد الجميل لوالده