فيلم «رحلة أشيش» للمخرج علي العربي يحصد دعما أمريكيا

حصل المخرج المصري على العربي، على الدعم الأمريكي الممنوح للأفلام في مرحلة الكتابة، كان قد تقدم به في شهر أغسطس من العام الجاري.

الفيلم الفائز بعنوان «رحلة أشيش» أول فيلم روائي طويل لعلي العربي، وجرى تصويره بالكامل بين قطر في فترة كأس العالم والهند، قصة وإخراج وسيناريو على العربي، شاركته كتابة السيناريو الهندية أرشانة بوراد Archana borahde ومدير تصويره المصري مصطفى الششتاوي وexistive producer Tarek elnaamaولعب بطولته الفنان الهندي أشيش شاشيدار ashish shashashidaher.

أحداث فيلم «رحلة أشيش»

فيلم رحلة أشيش لـ على العربي تدور أحداثه، حول أشيش وهو عامل هندي يتابع كواليس بطولة كأس العالم وأحداثها من خلال عينيه وكيف يراها، وأول فيلم روائي طويل يحصد هذا الدعم ويعتبر فيلم روائي جرى تصويره في أحداث وأماكن حقيقية تواجد خلالها أشيش بحكم عمله.

وهذا الدعم يأتي بعد أيام قليلة من نشر الموقع الرسمي للفيفا فيديو موسيقي، من إخراج على العربي لأغنية عز العرب التي غناها النجم المصري ويجز.