المخرج علي العربي يحتفل بزفافه بحضور زينب غريب وثراء جبيل

احتفل المخرج والمنتج والممثل علي العربي بحفل زفافه، بحضور راقصة الباليه العالمية أسمينا جاني في أحد القصور الملكية بجزيرة الذهب على نيل القاهرة.

حضور حفل زفاف علي العربي

وحضر حفل الزفاف عدد كبير من الفنانين منهم المخرج أمجد أبو العلا، وثراء جبيل وصدقي صخر وجيهان الشماشرجي وجهاد محسن وزينب غريب والمنتج صفي الدين محمود والمنتج تيمور والمخرجة مافي ماهر والمخرجة هند متولي والسيناريست أحمد الزغبي والناقد الفني أحمد شوقي والفنان كريم قاسم سرور وعدد كبير من السينمائيين.

أهم أعمال علي العربي

علي العربي مخرج ومنتج فيلم «كباتن الزعتري» الحاصل على الكثير من الجوائز، والفيلم من إنتاج عام 2021، وشارك في عدة مهرجانات دولية والفيلم يتناول قصة صديقين محاصرين بطموحاتهما داخل أحد المعسكرات للاجئين في الأردن، وبالتحديد معسكر الزعتري، ويحلم الثنائي باحتراف كرة القدم، وتقترب أحلامهما من التحقق حينما تزور أكاديمية رياضية مشهورة عالميا المخيم الخاص بهما بحثًا عن المواهب.

والفيلم شارك في بطولته كل من محمود داغر، فوزي قطليش، وظهر به عدد من لاعبين كرة القدم ومن بينهم تشافي هيرنانديز، روبرت ليفاندوفسكي، توماس مولر، فرانك ريبيري، آربين روبن، أرتورو فيدال، والفيلم من تأليف أحمد الزغبي وإخراج علي العربي.

وكما شارك علي العربي كأحد أبطال مسلسل القاهرة منورة بأهلها من إخراج يسري نصر الله وقام ببطولته عدد كبير من الفنانين ومن بينهم أحمد السعدني، ناهد السباعي، ليلى علوي، غادة عادل، محمد حاتم، سلوى محمد علي.