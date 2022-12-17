الشاعر علي عمران لـ نشأت الديهي: مصر ما زالت كعبة العالم العربي في الشعر

قال الشاعر علي عمران، إن هناك أكثر من 400 مليون ناطق باللغة العربية، وأكثر من مليار مسلم يتحدثون بها، لأنها لغة القرآن والدين، ولابد أن يتحدث بها المسلمون أثناء الصلاة.

وأضاف «عمران»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «ten»، مساء السبت، أن اللغة العربية ظلت موجودة بفضل الله، وبفضل مصر من خلال الجامع الأزهر وكلية دار العلوم والإذاعة المصرية، وهذا ساهم في إخراج العديد من الشعراء.

مصر بها جيل من الشعراء يحافظ على اللغة العربية السليمة

وتابع، أن مصر حافظت على اللغة العربية من خلال المنابر العلمية المختلفة، مشيرًا إلى أن مصر ما زالت كعبة العالم العربي في الشعر، فالريادة في الشعر ما زالت مصرية باعتراف الدول والمؤسسات التعليمية والفكرية، فمصر بها جيل من الشعراء يحافظ على اللغة العربية السليمة، رغم وجود تيارات من الشعر العامي أعجزت العرب.

محجوب: مناقشة الماجستير أو الدكتوراه بالعامية ضد تمكين اللغة العربية

وفي السياق ذاته، قال الشاعر سامح محجوب، إن هناك ضرورة للنظر إلى الهوية بشكل جاد، مشددًا على ضرورة الحفاظ على اللغة العربية وتمكين هذه اللغة في التعليم والمصالح الحكومية، وعلى ألسنة المتحدثين في كل مكان، متسائلا: «ماذا تعني مناقشة رسالة ماجستير، أو دكتوراه باللغة العامية؟ هذا ضد تمكين اللغة العربية؟».

ولفت إلى أن الإذاعة المصرية ساهمت بصورة كبيرة في الحفاظ على اللغة العربية من خلال أغاني أم كلثوم، مشيرًا إلى أن قصائد أم كلثوم لها تأثير كبير على الفلاح المصري، الذي يردد ألفاظ أغاني ام كلثوم بمحبة شديدة، فاللغة العربية تمتلك نغما خاصا، وتصلح لتكون سيدة لغات العالم.