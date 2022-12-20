وزيرة الهجرة: نسعى لتعزيز ارتباط المصريين بالخارج بالوطن والحفاظ على الهوية

كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن رؤية الوزارة في التعامل مع المصريين بالخارج في العمل، تتمثل في تعزيز ارتباط المصريين بالخارج بالوطن والحفاظ على الهوية الوطنية، وتقديم الدعم وحماية مصالح المصريين بالخارج والعمل على تشجيع وزيادة مساهمة المصريين المغتربين للاستثمار في الوطن وتعظيم مساهمتهم ومشاركتهم في جهود التنمية المستدامة وكذا تعظيم مشاركة العلماء والخبراء المصريين بالخارج وإشراكهم في خطط الدولة للتنمية وذلك في ضوء رؤية مصر 2030.

تكوين قاعدة بيانات ذكية لجميع الدارسين بالخارج

وأشارت «جندي»، خلال افتتاح لقائها مع المرصد الأفريقي للهجرة، إلى أن وزارة الهجرة لديها استراتيجية عمل مستدامة تعمل على خلق حلقة وصل قوية بين الدولة المصرية وأبنائها الدراسين بالخارج لتعظيم استفادة الدولة من إمكانيات هؤلاء الشباب وبناء آليات مستدامة للتواصل معهم وإشراكهم بكافة مجالات التنمية بالدولة من خلال إنشاء مركز للحوار لشباب الدارسين بالخارج وتكوين قاعدة بيانات ذكية لجميع الدارسين بالخارج.

وأضاف الوزيرة: وذلك على غرار المراكز الدولية الشبيهة ويعمل كنقطة التقاء لجميع الدارسين بالخارج في مختلف المجالات وبمختلف الدول وكذا يعد بمثابة حائط صد قوي ضد محاولات الاستقطاب السياسي والثقافي لشباب الدارسين بالخارج عن طريق إتاحة الفرص لجميع الشباب المصري بالخارج للتعرف على مستجدات التنمية بالدولة و المشاركة الفاعلة في عرض الرؤى والمقترحات والدراسات لدعم مشروعات التنمية الوطنية بالأفكار والخبرات.

النسخة القادمة من «مصر تستطيع» ترتكز علي الصناعة والتجارة في أفريقيا

كما أشارت إلى الآليات المستدامة التي استحدثتها الوزارة لتفعيل مشاركة العلماء والخبراء المصريين بالخارج في جهود التنمية ولتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، وسلسلة المؤتمرات المتخصصة «مصر تستطيع» للعلماء والخبراء المصريين بالخارج بمختلف المجالات، والتي نتج عنها العديد من المشروعات بمشاركة العلماء والخبراء المصريين في الخارج.

وأكدت «جندي» حرصها أن تكون النسخة القادمة من سلسة مؤتمرات «مصر تستطيع» ترتكز علي الصناعة والتجارة في أفريقيا للتعاون في سبيل نجاح القارة الأفريقية ودعم التنمية فيها.