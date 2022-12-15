«المصري الألماني»: فرص عمل للشباب ضمن جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية

أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عن دورة تدريبية جديدة، تتيح عددا من الوظائف داخل بعض الشركات، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية داخل المحافظات الأكثر تصديرًا، وتوفير البدائل المتاحة والآمنة، في إطار التعاون المشترك بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج والوكالة الألمانية للتوظيف، لشباب المحافظات الباحثين عن فرصة عمل مناسبة لهم.

المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج

ونشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل الوظائف المتاحة، حيث تتضمن المنشور: «مستنينكم الجمعة الجاية في المركز بالمعادي من 10 صباحًا لـ 5 مساًء، عشان تقدر تقدم في وظائف متاحة، ومن الشركات اللي هتكون متواجدة، Ekaterra- Sitel Group- Raya Trade- Raya IT- Raya Restaurants، وشركات تانية كتير بوظائف مختلفة من كل المجالات».

جدير بالذكر أن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج يحرص على تنوع الدورات التدريبية التي يقدمها للشباب لتشمل تدريبات التأهيل الوظيفي والإرشاد المهني، وكيفية بدء مشروع خاص وأساسيات العمل الحر، إضافة إلى تدريبات متخصصة في البرمجة والتسويق الإلكتروني وإدارة المشروعات، بقاعات تدريب المركز بالمعادي.

مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل المتاحة

كما يحرص المركز المصري الألماني، على تنظيم بعض التدريبات «أونلاين» لتسهيل الحضور والاستفادة للجميع، وذلك في إطار التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والوكالة الألمانية للتوظيف، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل المتاحة، حيث يعد المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، جزء من خطة عمل وزارة الهجرة التي تستهدف من خلالها مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتوفير البدائل المتاحة لشباب المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، في إطار جهود الوزارة لتحقيق ذلك ضمن المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة».