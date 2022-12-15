الجالية المصرية بالسعودية: سعداء بجهود «الهجرة» ونتمنى مزيدا من المبادرات

كشف تامر بنه، نائب رئيس الجالية المصرية بالمنطقة الشرقية في السعودية، عن سعادته بجهود وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي، التي تقدمها لجميع المصريين بالخارج، حيث وعدت وزيرة الهجرة في أول لقاء لها مع الجاليات المصرية بالخارج، خلال فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، بأنها ستستمع لجميع مطالب المصريين بالخارج، ومن ثم العمل على حلها وتوفير كافة احتياجات أبناء الوطن بالخارج.

إخراج نسخة معدلة من القانون لترضى جميع الأطراف

وأشار نائب رئيس الجالية المصرية بالسعودية، في حديثه لـ «الوطن»، إلى سعادة المصريين في الخارج بقانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والضرائب والرسوم، الذي يدل على وعي الدولة التي بادرت بإلغاء معظم الشروط، نتيجة لاستماع السفيرة سها جندي لمطالبهم.

وأوضح «بنه» أنه مع انخفاض قيمة الجنيه لابد من خفض المدة لتتناسب مع احتياجات الطرفين والسماح ببعض التسهيلات كفتح المدة للمبادرة لمدة عام بدلا من أربعة أشهر، ومعاملة السيارات المصنعة بدول أوربا طبقا للاتفاقية طالما أن شهادة المنشأ من أوروبا، بجانب جعل التحويل للمبالغ مباشر.

الجمهورية الجديدة التي كنا نحلم بها

وأضاف نائب رئيس الجالية المصرية بالسعودية: «نتمنى استمرار إطلاق المبادرات والتيسيرات من قبل السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، ونعلم جيدا أن تحقيق المطالب لم يكن بالسهل ولكن هذه هي الجمهورية الجديدة التي كنا نحلم بها، وتتحقق على أرض الواقع داخل وطننا الأم مصر.

كما أشار «بنه»، إلى الزيارة الخارجية الأولى التي جاءت فيها وزيرة الهجرة إلى المملكة العربية السعودية، والتي شملت وعودا بمبادرات جديدة لإرضاء المصريين بالخارج، والحديث عن إنشاء شركة مساهمة تقوم بدفع عجلة التنمية وخدمة المغتربين وأولادهم.