مدير عام قناطر الدلتا يكشف آخر أعمال مشروعات التجميل والتطوير

قال أشرف درويش، مدير عام قناطر الدلتا، إن قناطر الدلتا الخيرية ذات تاريخ مختلف عن باقي الحدائق في مصر، موضحًا أن تاريخ إنشاء حدائق القناطر يرجع إلى عصر محمد علي باشا في سنة 1845، حينها تم إنشاء المناطق المائية المسئولة عن توزيع المياه وإدارة المنظومة بالوجه البحري بأكمله، موضحًا أنه تم ترك مساحات كبيرة خالية حول المناطق المائية تُسمى بحرم القناطر لحماية المنشآت المائية في القناطر.

استغلال المساحات الخالية حول المنشآت المائية

وأضاف «درويش»، خلال حواره لبرنامج «صباح البلد» عبر فضائية «صدى البلد»، أن القائمين على الأعمال بالقناطر الخيرية اقترحوا استغلال المساحات الفارغة حول المنشآت المائية والبالغ مساحتها 500 فدان تقريبًا في إنشاء حدائق لتكون حدائق الشرق، موضحًا أن المنشآت المائية بالقناطر الأكبر على مستوى البلاد حتى الآن.

الهدف من ترك مساحات خالية في قناطر الدلتا

وأوضح مدير عام قناطر الدلتا، أن المساحات الخالية في قناطر الدلتا الخيرية تُركت لأعمال الصيانة والتوسعات المستقبلية، وهذا ما حدث عام 1935، إذ تم استخدام جزء من تلك المساحات في إنشاء القناطر الجديدة، مشيرًا إلى أن إنشاء الحدائق بالقناطر الخيرية جاء بهدف خلق متنزه للأهالي والمواطنين.

وأشار إلى أن تطوير القناطر الخيرية له أكثر من مغزى بينها الحفاظ على المساحات سالفة الذكر لحماية المنشآت المائية، موضحًا أن هويس الرياح البحري والناصري مسئولين عن توفير المياه لمنطقة وإقليم غرب الدلتا كاملة بينها الإسكندرية ومطروح.