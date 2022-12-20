خبير اقتصادي لقناة القاهرة الإخبارية: أداء الأنشطة غير النفطية في الإمارات إيجابي للغاية

قال وضاح الطه الخبير الاقتصادي، إن رؤية البنك المركزي الإماراتي برفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات، واقعية مبنية على حالة الارتداد الإيجابي التي شهدها الاقتصاد بعد أزمة كورونا، إذ أن أداء عام 2022 من الأنشطة غير النفطية والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي إيجابي للغاية، لافتًا إلى أن الامارات من أكثر الدول المنتجة للنفط التي تسعى إلى تنويع الأنشطة الغير نفطية ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

قطاع الخدمات والسياحة ينتظره مستقبل واعد

وأضاف «الطه» في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن قطاع الخدمات والسياحة، ينتظره مستقبل واعد، إذ أن نسبة إشغالات الفنادق عالية، وحركة المطارات عالية، لافتًا إلى دور التيسير بتأشيرات الدخول وتأشيرات العمل، كونها أسهمت في تعزيز النشاطات الخدمية الملحقة بقطاع السياحة.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية بالناتج المحلي الإجمالي تعتبر الأفضل بين دول مجلس التعاون، إذ أن الإمارات الـ 27 عالميًا بالمؤشر التنافسي الدولي، والأولى عربيًا، وبريادة الأعمال كذلك، كما أنها الأولى في الاستثمار الأجنبي عربيًا 2021.