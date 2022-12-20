نجاح ولادة توأم ملتصق من البطن بمستشفى جامعة المنصورة.. لهما رجلين

تمكن فريق طبي من قسم النساء والتوليد بمستشفى جامعة المنصورة الرئيسي، من إجراء علمية ولادة قيصرية، لسيدة حامل بالشهر التاسع، في توأم ملتصق، عن طريق البطن والصدر، ولهما رجلين فقط، في غرفه عمليات مجهزة للتعامل مع حالة الأجنة.

وأعلنت جامعة المنصورة، في بيان صحفي، أن أطباء قسم النساء والتوليد بالمستشفى الرئيسي، استقبلوا الحالة، وتم اجراء الفحوصات الأولية للأم وعمل فحوصات للأجنة، باستخدام أشعة الموجات الصوتية رباعية الأبعاد، وتبين أنهما توأم ملتصق، وتمت عملية الولادة بنجاح.

نقل التوأم الملتصق لمستشفى أطفال المنصورة

أضافت الجامعة، أنه تم استقبال الأطفال من قبل طاقم مجهز، ونقلهم لمستشفى الاطفال الجامعي، لتجهيزهم لعملية الفصل، موضحة أن عملية الولادة أجراها الدكتور محمد فكري قسم النساء والتوليد، الدكتورة خلود الموجي، الدكتور محمد علي طبيب التخدير

وأجريت تحت إشراف كل من: الدكتور الشعراوي كمال مدير عام مستشفى الجامعة الرئيسي، الدكتور محمد النجيري رئيس اقسام النساء والتوليد، الدكتور حسام جودة، الدكتورة هند شلبي، الدكتور الحسيني أحمد.

فصل التوأم بمستشفى الأطفال

بدأت مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة، إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتوأم الملتصق ووضعهما في الحضانة تحت رعاية طبية، لحين اتخاذ القرار اللازم في إجراء عمليه جراحية لفصلهما، إذ تبين أنهما توأم ملتصق عن طريق البطن والصدر، ولهما رجلين فقط.