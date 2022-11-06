«كارمن ولوبيتا» توأم ملتصق منذ 21 عاما رفضا الانفصال: لا نشعر بالإعاقة

لم تستسلم «كارمن ولوبيتا» أمام الامتحان الذي وضعتهما فيه الحياة، بعد ودلاتهما ملتصقتين على طول جدار الصدر، وقررا ممارسة حياتهما بشكل طبيعي، حتى وصلا إلى سن الـ21 عاما وصار كلتاهما قادرة على الحب والارتباط.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن كارمن ولوبيتا توأم ولدا في المكسيك، وبمجر ولادتهما لاحظ الأطباء أنهما مشتركتان على طول الجدار الصدري وصولا إلى الحوض، حيث أخبر الأطباء عائلتهما بعد الولادة مباشرة أنهما لن يمكنهما العيش أكثر من 3 أيام وذلك كان في عام 2002، إذ إنّ أي محاولة لفصلهما قد تؤدي إلى وفاتهما مباشرة، فهما يتشاركا في الكثير من الأعضاء الحيوية إضافة إلى العمود الفقري السفلي، وحتى لو نجحت الجراحة بحسب الأطباء، فإنّ كلتا الفتاتين ستحتاجان إلى الكثير من السنوات للعلاج الطبيعي.

لكن للقدر رأي آخر، حيث تمكنتا من الحياة حتى صار عمرهما 21 عاما، وانتقلتا إلى ولاية كونيتيكت في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عامين فقط، بعد أن أمضيا سنوات في العلاج الطبيعي لتعلم كيفية الجلوس ثم المشي وتحريك قدمهما سويا، خصوصا أن لكل منهما ساقا واحدة، حيث تسيطر «كارمن» على القدم اليمني، بينما تسيطر «لوبيتا» على القدم اليسرى، ونجحا في التحرك في سن الرابعة.

رفضا أن يتم فصلهما

و أشارت الفتاتين أن والدتهما عرضت عليهما أن يتم فصلهما ولكن كلتاهما رفضتا الأمر، أما السبب فهما أنهما اعتادتا أن تكون معا في كل شيء، لذا فإنّ الفصل بالنسبة إليهما غير مقبول نفسيا: «نقوم بكل خطوة في الحياة معا» .

وأوضحت الصحيفة أن الفتاتين تحظيان بحياة طبيعية حتى أن «كارمن» صار لها حبيب منذ عام ونصف، وأنها تعرفت عليه مصادفة عبر تطبيق لجمع الأشخاص المتوافقة فكريا ونفسيا، وقالت «كارمن»: «لا اعتبر نفسي معاقة، بالعكس أنا أعرف حدودي واتعامل على هذا الأساس مع الجميع».