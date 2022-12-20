ضبط تاجر عملة بتهمة غسل 15 مليون جنيه من حصيلة نشاطه الإجرامي بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تاجر عملة بالقاهرة، بتهمة غسـل 15 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

ووفقا لبيان صادر عن الداخلية، نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ما مكنه من تكوين مبالغ مالية كبيرة حصيلة نشاطه الإجرامي، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات وتأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية، بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي المشار إليه في حسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بـ 15 مليون جنيه تقريباً.