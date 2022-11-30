إحباط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي بمطار برج العرب الدولي

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي، من إحباط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

مذكرة اشتباه من البحث الجنائي

البداية كانت مذكرة اشتباه مقدمة من تامر الخولي مأمور الحركة والرائد محمد وجدي بإدارة البحث الجنائي، تفيد محاولة الراكب «و . ط . م» مصرى الجنسية، المغادر على متن رحلة طيران شركة العربية المتجهة إلى أبوظبي، وبسؤاله عما إذا كان يحمل أشياء يقر عنها للجمارك فأجاب بالنفي.

كلف وليد عيسي مدير إدارة الجمرك بالإنابة، بتشكيل لجنة من تامر الخولي ومحمود غنيم مأموري الحركة بحضور طه الشهاوي رئيس قسم الأمن جمركي وصالح محمد حميدة رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركي وكريم صبحي ومصطفي حسين رئيسي الوردية، لتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود 15 ألفا و640 ريالًا سعوديًا، و17 ألف يورو و18 ألفًا و590 درهمًا إماراتيًا.

اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر

قرر مصطفى العربي مديرعام الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 48 لسنة ٢٠٢٢، لمخالفة الواقعة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1955.

ياتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك و الدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي كافة المطارات والمنافذ الجمركية.