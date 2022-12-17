خبير اقتصادي: سعر الصرف المرن يحافظ على احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي

رحب الدكتور وائل صبحي، خبير الإدارة والاقتصاد، بإعلان صندوق النقد الدولى، موافقته على منح مصر قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا، مشيرا إلى أن هدف السياسات في ظل البرنامج الذي يدعمه الصندوق هو تحديد إرساء نظام سعر صرف مرن.

وأضاف صبحي، لـ«الوطن»، أنه وفقا لما أعلنه البنك الدولي فإن سعر الصرف المرن من شأنه تجنب تراكم اختلالات مزمنة في عرض العملات الأجنبية والطلب عليها في مصر ويحافظ على احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.

وأوضح صبحي أن هناك برامج مهمة لحماية الأسر محدودة الدخل عبر توسيع نطاق التحويلات النقدية في ظل برنامج «تكافل وكرامة» لتغطي خمسة ملايين أسرة إضافية، وتعميم نظام التأمين الصحي الشامل وتقديم الدعم لأصحاب بطاقات التموين.

على المدى القصير، سوف يأتي جزء كبير من التمويل من بعض معاملات الاستحواذ الهامة على المدى المتوسط، سيعتمد التمويل على استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة.

من جانبه، يقول عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي، إن السياسة النقدية راسخة بقوة في تفويض البنك المركزي المصري بشأن استقرار الأسعار وستظل مدفوعة بالبيانات بالتنسيق الكامل مع وزارة المالية يراقب البنك المركزي المصري عن قرب تطورات التضخم وسيعمل على ضمان عودة التضخم إلى هدف البنك المركزي من خلال جميع الوسائل المتاحة للبنك المركز تعزيز آلية ،التحويل النقدي، تدرك الأسواق النقدية أهمية آليات التحويل.

وقف برامج الإقراض المدعوم في البنك المركزي

لتعزيز آلية تحويل السياسة النقدية، سيوقف البنك المركزي المصري خطط الإقراض المدعوم ويضمن العبور الكامل لسعر الفائدة إلى سوق ما بين البنوك، هذا ضروري لضمان أن البنك المركزي سيكون لديه كل القوة القتالية التي يحتاجها لاستخدام الأدوات الموجودة تحت تصرفه لضمان استقرار الأسعار.

نحن نشيد بقرار الحكومة والبنك المركزي المصري بوقف برامج الإقراض المدعوم في البنك المركزي، إذا كانت الحكومة تريد دعم أي نشاط اقتصادي، فيجب أن يكون ذلك مدعوماً من ميزانية الدولة.