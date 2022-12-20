جداول امتحانات نصف العام الدراسي 2023 في القليوبية.. تبدأ 14 يناير

أعلنت محافظة القليوبية جداول امتحانات نصف العام الدراسي 2023 لجميع المراحل التعليمية، «الابتدائية والتربية الخاصة والإعدادية والثانوي العام» لصفوف النقل، والتي من المقرر أن تنطلق 14 يناير 2023 وتستمر حتى 28 من الشهر ذاته.

جداول امتحانات نصف العام الدراسي 2023 بالقليوبية

واعتمد محافظ القليوبية جداول امتحانات نصف العام الدراسي 2023، وجرى إعلانها في بيان رسمي على صفحة المحافظة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وجاءت كالتالي:

موعد إجازة نصف العام في محافظة القليوبية

ومن المقرر أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي اعتبارا من السبت 28 يناير 2023 وتستمر لمدة أسبوعين.

معرض النتائج للعام الجديد

في سياق منفصل، افتتحت اليوم سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، معرض النتائج للعام الجديد بمدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات، وأشادت بالأعمال المشاركة بالمعرض وجودة الأعمال وتناسق الألوان، مؤكدة ضرورة تفعيل دور الأنشطة بمختلف أنواعها داخل المدارس لخلق روح التنافس العلمي والثقافي والرياضي بين الطلبة والطالبات.