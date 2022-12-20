جداول امتحانات نصف العام الدراسي 2023 في القليوبية.. تبدأ 14 يناير

اعتمد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية جداول امتحانات نصف العام الدراسي 2023، لصفوف النقل وشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2023/2022.

وتستعرض «الوطن» جداول امتحانات نصف العام الدراسي 2023 في محافظة القليوبية، والتي جرى إعلانها في بيان للمحافظة ومنصات مديرية التعليم وجروبات المدارس وأولياء الأمور بالمحافظة على مواقع التواصل الاجتماعي والصفحة الرسمية للمحافظة، وهي كالتالي:

جداول امتحانات نصف العام الدراسي 2023 في محافظة القليوبية

أوضح المحافظ في بيان له أن جداول امتحانات نصف العام الدراسي 2023 في محافظة القليوبية جاءت على النحو التالي:

خريطة إجازة نصف العام في محافظة القليوبية

أوضح محافظ القليوبية في بيان له أن إجازة نصف العام الدراسي تبدأ اعتبارًا من السبت الموافق 28 يناير 2023 وتستمر لمدة أسبوعين، مشددًا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل اللجان.

في سياق متصل اجتمعت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية وسعيد ندا وكيل مديرية التربية والتعليم مع مديري الإدارات التعليمية لمتابعة سير العمل داخل الإدارات التعليمية، وشددت على الاستعداد التام لامتحانات نصف العام وأن أكون الأسئلة وفق المناهج التي تم تدريسها ومباشرة ووفق المواصفات التي جرى تدريب الموجهين عليها مؤخرا.

وشددت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية على ضرورة سرعة إعلان جداول امتحانات نصف العام الدراسي 2023 في محافظة القليوبية في كافة المدارس والإدارات والمنصات لتصل بكافة الطلاب وأولياء الأمور.

وناقشت وكيل وزارة التعليم وفق بيان المديرية الاستعدادات الخاصة بالامتحانات ونبهت على الاهتمام بصيانة الديسكات حفاظا على سلامة الطلاب والمال العام، والعمل على إزالة التراكمات داخل الإدارات والمدارس والعمل على المحافظة على الشاشات داخل المدارس الثانوية.