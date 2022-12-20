«حماة الوطن»: كلمة رئيس «النواب» أغلقت أبواب الشائعات حول صندوق قناة السويس

قال اللواء أحمد العوضي نائب رئيس حزب حماة الوطن، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن جميع الأحاديث المغلوطة التي أشيعت حول الغرض من إنشاء صندوق قناة السويس، وتمثيله خطورة على القناة حديث مخالفة تماما للحقيقة، حيث إن المادة 43 من الدستور تنص على أن الدولة مسؤولة عن حماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها باعتبارها ممر مائي دولي، فضلا عن إجراء أعمال التنمية الخاصة بقناة السويس.

العوضي: صندوق قناة السويس هدفه تنفيذ أعمال التنمية بالقناة

وأضاف «العوضي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن صندوق قناة السويس سيكون الهدف منه تنفيذ أعمال التنمية بالقناة، ومواجهة الأزمات التي قد تحدث مثلما حدث خلال أزمة تفشي فيروس كورونا، وضعف الأداء الاقتصادي والتجارة العالمية، وقلة معدلاتها، وكذلك كل الظروف التي يمكن أن تواجه قناة السويس، وهو ما يستهدف علاجه عن طريق صندوق قناة السويس، وحل أي مشكلة قد تتعرض لها.

وأشار نائب رئيس حزب حماة الوطن، إلى أن بعض المنصات من مروجي الفتن والشائعات حاولت تضليل المواطنين بنشر أكاذيب حول الهدف من إنشاء صندوق قناة السويس، وهو الأمر الذي يستحيل أن يوافق عليه مجلس النواب، سواء فيما يتعلق بالقناة أو أي ما يضر بحقوق الشعب المصري، لذلك جاءت كلمة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم لتوضيح هذه الأحاديث المغلوطة.

رئيس النواب: الدولة ملزمة بحماية قناة السويس

ومن جانبه، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن قانون صندوق قناة السويس لا يتضمن أي أحكام تمس القناة أو بيعها، وأن الدولة وفقا لنصوص الدستور ملزمة بحماية قناة السويس وتنميتها وتطويرها والحفاظ عليها بصفتها ممر مائي دولي، فضلا عن أنّ القناة من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها.

جاء ذلك خلال كلمته في بداية الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، بشأن ما أثير عن مشروع القانون الذي ناقشه المجلس أمس، والذي يقضي بإنشاء صندوق قناة السويس.