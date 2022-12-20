رئيس لجنة النقل بالنواب: صندوق هيئة قناة السويس نقلة استثمارية عظيمة

أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن مشروع قانون هيئة قناة السويس يهدف إلى المساعدة على تمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء الأحوال الاقتصادية، في ظل العديد من الأزمات التي اجتاحت العالم بدايةً من جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وبالتالي لابد أن يكون هناك تخطيط مسبق قبل وقوع الأزمات.

وأوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن مجلس النواب المصري حريص على سن القوانين التي تحمي المواطن المصري ومؤسسات الدولة، لافتا إلى أن مشروع القانون يسعى لتمكين هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية بما يعود بالنفع على الهيئة وعلى الوطن.

مجابهة الطوارئ والأزمات

وأكد النائب علاء عابد، إن فكرة إنشاء صندوق خاص بهيئة قناة السويس يهدف في المقام الأول مجابهة الطوارئ والأزمات، وأن إنشاء الصندوق جاء عقب الأزمات الراهنة التي يمر بها الاقتصاد العالمي ومصر جزء من هذا العالم، مؤكدا أن رؤية القيادة السياسية المصرية لما يجري على الساحة الدولية أدى إلى اهتمام الرئيس السيسي بإنشاء هذا الصندوق لمواجه الأزمات.

وأشار النائب علاء عابد، إلى أن إنشاء الصندوق يهدف إلى القيام بمشروعات عملاقة وتحويل قناة السويس إلى قناة خضراء، وهو ما تسعي الدولة المصرية لتحقيقه، مؤكدا أن هذا الصندوق سيعمل على تنمية إيرادات قناة السويس وهو هدف قومي تسعى الدولة لتحقيقه مؤكدا أن الصندوق سيعمل على تعظيم الاستفادة من الإيرادات عن طريق استثمارها.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمرفق هيئة قناة الـسويـس

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات أن مشروع القانون يحقق أهداف التنمية المستدامة لمرفق هيئة قناة الـسويـس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، ويؤدي إلى تمكين الهيئة من مواجهة الأزمات والحالات الطارئة في ظل تقلبات الأحوال الاقتصادية ومعوقات حركة التجارة الدولية.