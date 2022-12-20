«الشعب الديمقراطي»: قناة السويس ليست للبيع.. وإنشاء صندوق لتنمية مواردها

قال خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كان صائبًا فيما قرره خلال كلمته، مشيرًا إلى أن هناك مجموعات متربصة بالدولة المصرية، وتتبنى الهجوم الدائم عليها، بشكل غير مبرر، في كل الوسائل الإعلامية، مستغلين ارتفاع نسبة الأمية الثقافية، التي أدت إلى زيادة وتيرة التخوفات، بالتالي حدث خلط لدى كثير من فئات المجتمع، بشأن قانون صندوق قناة السويس.

قناة السويس ليست للبيع

أضاف «فؤاد»، في مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»: «من الذي يزعم طرح قناة السويس للبيع، إلا إذا كان مأجورًا؟»، متعجبًا: «كيف يختلط الأمر على المواطنين، ويصدقوا تلك الشائعات الخاصة بطرح قناة السويس للبيع، ومصر ضحت بشبابها وجنودها وخيرة وزهرة حياتها في حروب طاحنة من أجل قناة السويس»، مؤكدًا على أن قانون صندوق قناة السويس، ليس من أجل البيع بل لتنمية الموارد.

هدف الصندوق تنمية الثروة

تابع رئيس حزب الشعب الديمقراطي: «ما الذي يمنع امتلاك أي هيئة لصندوق من أجل الاستثمار أو تنمية مواردها؟»، مشيرًا إلى أن كثير من النقابات المهنية أنشأت صناديق وشركات مساهمة لتنمية مواردها، مثل نقابة المحامين لديها صندوقين وغيرها، لذلك ما المانع في أن تكون هيئة قناة السويس لديها صندوق.

وتساءل: «من الذي يعترض على إدارة المال العام وتنمية ثروته؟»، موضحًا أن أي الصندوق هدفه الرئيسي تنمية الثروة، وهذا في حد ذاته مسلك جيد يُثاب عليه المقترح.